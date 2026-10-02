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APS cuestionó el aumento salarial dispuesto para los municipales de Paraná

APS consideró insuficiente el incremento dispuesto por el Ejecutivo municipal y exigió discutir los salarios con participación de los representantes de los trabajadores.

2 de Octubre de 2026
APS consideró insuficiente el incremento salarial
APS consideró insuficiente el incremento salarial

APS consideró insuficiente el incremento dispuesto por el Ejecutivo municipal y exigió discutir los salarios con participación de los representantes de los trabajadores.

La Asociación del Personal Superior (APS) cuestionó el nuevo aumento salarial dispuesto por el Ejecutivo Municipal de Paraná y reclamó la conformación de una Mesa Salarial para discutir los incrementos con representación de los trabajadores.

Desde el gremio sostienen que el porcentaje anunciado “no alcanza” y se encuentra “lejos de la realidad de los trabajadores municipales”, al considerar que el esquema dispuesto profundiza el deterioro de los salarios.

 

Además cuestionaron además la modalidad utilizada por el Ejecutivo para definir el incremento. “El problema no es solamente cuánto se aumenta: también es cómo se decide”, señalaron. “No aceptamos que una cuestión tan fundamental como el salario se resuelva entre cuatro paredes, sin una verdadera instancia de diálogo y negociación democrática con quienes representamos a las y los trabajadores”, reclamaron.

En ese sentido, el sindicato informó que solicitó formalmente la conformación de una Mesa Salarial. “Entendemos que los salarios no pueden definirse sin los gremios. Una negociación seria y respetuosa requiere convocar, sentarse a discutir, analizar la realidad salarial de quienes sostienen todos los días el funcionamiento del Municipio, escuchar las propuestas y consensuar los aumentos. Y eso, una vez más, no ocurrió”.

 

También cuestionaron la convocatoria recibida para el 24 de septiembre en la Secretaría de Hacienda, cuyo objetivo era abordar “distintas temáticas relacionadas al personal municipal”, con la participación del Director de Liquidación de Haberes. Para APS, esa instancia “no es una Mesa Salarial, no es negociación, no es participación”.

“El salario no se comunica: se discute”, sostuvo APS, al insistir en la necesidad de una negociación salarial efectiva con participación de los representantes de los trabajadores. (APF)

Temas:

APS municipales de Paraná Aumento salarial salarios
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