Longvie reorganiza su producción y habrá cambios en la planta de Paraná: qué productos dejará de fabricar

El fabricante de electrodomésticos Longvie reorganizará su esquema industrial y trasladará a Catamarca la totalidad de la fabricación de calefones y anafes, producción que actualmente también se realiza en sus establecimientos de Paraná y Villa Martelli. La compañía mantendrá operativas las tres plantas, aunque cada una quedará especializada en diferentes productos.

La decisión se tomó en un contexto de apertura de las importaciones y mayor competencia en el mercado de electrodomésticos, escenario ante el cual la compañía busca reducir costos y aumentar su eficiencia, publicó Clarín.

Para avanzar con la reorganización, Longvie reacondicionó su establecimiento ubicado en el parque industrial El Pantanillo, en Catamarca, mediante una inversión de $500 millones.

Qué pasará con la planta de Paraná

La empresa informó que la fábrica ubicada en Paraná continuará funcionando, pero tendrá un perfil productivo diferente. Una vez concretada la reorganización, la planta del Parque Industrial de la capital entrerriana quedará enfocada en la fabricación a gran escala de termotanques y calefactores.

Catamarca, en tanto, concentrará la totalidad de la producción de calefones y anafes, mientras que el establecimiento de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, quedará destinado a cocinas y hornos integrales.

De esta manera, Longvie busca que cada una de sus fábricas tenga una especialización determinada para mejorar su eficiencia operativa.

El traslado será gradual

Actualmente, en la planta de Catamarca trabajan 60 empleados, quienes realizan diferentes procesos industriales, entre ellos inyección de plástico, pintura, plegado y troquelado para producción propia y de terceros.

El CEO de Longvie, Eduardo Zimmermann, explicó que la empresa utilizará los próximos meses para completar la preparación del establecimiento. “Estamos apostando a utilizar estos meses que quedan del año para poner en puesta a punto todo para que en febrero, cuando comienza la temporada de calefones fuerte, estar preparados”, expresó durante un encuentro con el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil.

Según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el traslado de las líneas productivas se realizará de manera progresiva para mantener el abastecimiento a los clientes y está previsto que se complete en noviembre.

Longvie busca reducir sus costos de producción

En su comunicación a la CNV, la compañía explicó que “el objetivo de la decisión es reducir los costos de producción, aumentar la capacidad y mejorar la eficiencia operativa”.

La estrategia apunta a dejar de producir determinados artículos simultáneamente en distintos establecimientos y concentrarlos en una única fábrica. “Al unificar en una planta procesos que actualmente se desarrollan en dos establecimientos distintos, la Sociedad podrá ganar escala y reducir el costo unitario de fabricación, disminuir sus costos fijos de estructura y aprovechar plenamente la infraestructura de la planta de Catamarca”, detalló la compañía.

Longvie también indicó que la reorganización permitirá aumentar la capacidad instalada para responder a mayores volúmenes y acompañar el desarrollo comercial.

Una inversión previa en Paraná

La reorganización se produce meses después de que Longvie avanzara con inversiones en su establecimiento entrerriano.

En marzo, la empresa continuó con la renovación de la planta de Paraná, un proyecto anunciado durante 2025 que contempló un desembolso de US$1 millón destinado a optimizar la producción.

La compañía indicó que mantendrá tanto la fábrica entrerriana como la ubicada en Villa Martelli e incorporará tecnologías de última generación.

Con el nuevo esquema, Paraná dejará de participar en la fabricación de calefones y anafes para concentrarse en termotanques y calefactores a gran escala.

La situación económica de la empresa

Longvie, fundada en 1918 por Raúl Zimmermann y actualmente administrada por la cuarta generación de la familia, produce diferentes tipos de electrodomésticos y emplea a cerca de 600 personas.

La búsqueda de una mayor eficiencia también se produjo después de que la empresa cerrara 2025 con pérdidas por $5.421 millones, de acuerdo con sus estados financieros.

“La compañía está implementando cambios estructurales destinados a alinear sus recursos hacia un modelo de negocio industrial y comercial verdaderamente sustentable”, explicó la firma en aquel balance.

Además, señaló que “el control estricto de gastos continúa siendo una prioridad, con revisiones exhaustivas de cada partida y proceso”.

Una reorganización para competir con los importados

La reconversión de la producción se desarrolla en un escenario de mayor competencia con productos importados, que llevó a los fabricantes nacionales de electrodomésticos a buscar mecanismos para reducir costos.

En paralelo, Catamarca anunció la eliminación de Ingresos Brutos para industrias con una facturación anual de hasta $3.200 millones.

Con la reorganización, Longvie mantendrá sus plantas de Catamarca, Paraná y Villa Martelli, pero cada una tendrá un perfil definido: calefones y anafes se concentrarán en Catamarca; termotanques y calefactores, en Paraná; y cocinas y hornos integrales, en Villa Martelli.