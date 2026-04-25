Longvie acordó fabricar con nueva marca y refuerza su planta industrial de Paraná

La empresa firmó una licencia para producir electrodomésticos bajo la marca Universal y continúa con inversiones en su planta de Paraná. Busca ampliar su portafolio y mejorar su competitividad en un contexto económico complejo.
Longvie concretó un acuerdo para producir la marca Universal en Paraná, y marcó un nuevo paso en la estrategia de la empresa para fortalecer su presencia en el mercado local, tras confirmar un acuerdo de licencia con la firma CaBosch para fabricar y comercializar electrodomésticos bajo esa marca en Argentina.
La compañía, perteneciente a la familia Zimmermann, informó la novedad mediante un comunicado de “Hecho relevante” enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y el Mercado Abierto Electrónico (MAE). Allí precisó que aceptó la oferta de licencia de uso de la marca “Universal”, con condiciones de exclusividad en determinados canales.
Según detallaron, el acuerdo permitirá a Longvie utilizar la marca en el territorio nacional para la fabricación y comercialización de productos, en el marco de una relación “estrictamente comercial, sin que exista vinculación societaria ni laboral entre las partes”.
Inversión en Paraná y modernización de la planta
La decisión se complementa con una inversión anunciada previamente por la firma para modernizar su planta industrial ubicada en Paraná, Entre Ríos, donde produce termotanques eléctricos y a gas. En 2025, la empresa destinó alrededor de un millón de dólares a la incorporación de moldes y equipos de última generación.
Desde la compañía explicaron que el objetivo fue “optimizar procesos industriales” y avanzar en el lanzamiento de una nueva línea de productos. La iniciativa también apuntó a mejorar la competitividad frente al incremento de las importaciones en el sector de electrodomésticos.
En ese sentido, la planta entrerriana se posicionó como un eje clave en la estrategia productiva de Longvie, que busca aumentar su participación en el mercado y consolidar su oferta en diferentes segmentos.
Contexto económico y desafíos para la industria
El anuncio del acuerdo y la inversión se dio en un escenario desafiante para la industria nacional. Longvie cerró el ejercicio 2025 con pérdidas por $5.421 millones, que en moneda homogénea alcanzaron un rojo de $12.028 millones.
Además, la empresa registró una caída del 16,8% en la facturación en términos reales, pese a haber incrementado un 10,1% el volumen de unidades vendidas. Estos indicadores reflejaron el impacto del contexto económico sobre el desempeño del sector.
Frente a este panorama, la compañía señaló que el país atraviesa “un profundo proceso de reordenamiento económico y de acelerada integración al mundo”, lo que obliga a adaptar su modelo de negocios para sostener la actividad.
Estrategia empresarial y proyección a mediano plazo
Desde Longvie indicaron que el acuerdo con la marca Universal se enmarca en un plan para “ampliar su portafolio de productos, optimizar la oferta disponible y fortalecer su posicionamiento competitivo en el mercado local”.
La firma también destacó que busca generar “condiciones favorables para el desarrollo del negocio en el mediano plazo”, en línea con una estrategia que combina producción local con importaciones estratégicas para completar su catálogo.
En esa línea, la empresa implementa planes de reducción de costos y reorganización de recursos, con el objetivo de sostener un modelo industrial y comercial “verdaderamente sustentable”.
Producción, empleo y expansión del catálogo
Longvie cuenta con cerca de 600 empleados distribuidos entre sus sedes de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos, y mantiene una amplia gama de productos que incluye lavarropas, estufas, cocinas, hornos, calefones y termotanques.
La modernización de la planta de Paraná estará orientada a mejorar la eficiencia en la fabricación de estos equipos, en particular los vinculados a sistemas de calefacción y agua caliente, publicó Infobae.
De esta manera, el Longvie acuerdo marca Universal se consolidó como una herramienta clave para expandir la producción, diversificar la oferta y enfrentar los desafíos del mercado, en un contexto donde la industria busca sostener su competitividad y proyectarse a futuro.