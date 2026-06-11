Recuperaron elementos robados de una vivienda en Paraná: se habían llevado hasta aires acondicionados

Un robo en Paraná fue esclarecido por personal policial tras una investigación que permitió identificar a los presuntos responsables y recuperar la totalidad de los objetos sustraídos. Los elementos fueron hallados ocultos en una zona de monte y serán restituidos a su propietaria.
Un robo en calle Bevilacqua, de la ciudad de Paraná logró ser esclarecido en las últimas horas gracias al trabajo de investigación realizado por efectivos policiales, quienes consiguieron recuperar todos los bienes sustraídos de una vivienda particular y avanzar en la identificación de los presuntos autores del hecho.
La investigación se inició a partir de una denuncia radicada por la propietaria del inmueble afectado, quien alertó sobre la sustracción de diversos elementos de valor de su domicilio. A partir de ese momento, personal policial comenzó una serie de tareas investigativas destinadas a reconstruir los movimientos de los responsables y determinar el destino de los objetos robados.
Como parte de las diligencias realizadas, los agentes analizaron registros fílmicos de cámaras de seguridad y llevaron adelante distintas tareas de campo que permitieron reunir información clave para el avance de la causa. Gracias a esas actuaciones, se logró identificar a tres personas señaladas como presuntas autoras del ilícito.
Hallazgo de los elementos en una zona de monte
Con los datos obtenidos durante la investigación, los efectivos siguieron el rastro de los sospechosos hasta la intersección de las calles Nasta y Moisés Lebensohn. En ese sector, se desplegó un operativo de búsqueda y rastrillaje en una zona de monte donde se presumía que podrían encontrarse ocultos los objetos sustraídos.
La hipótesis fue confirmada poco después, cuando los uniformados localizaron una importante cantidad de elementos escondidos entre la vegetación. Entre los bienes recuperados se encontraban dos equipos de aire acondicionado con sus respectivos motores, cinco juegos de grifería, aproximadamente 300 metros de cableado, una pileta de baño, un motor de montacargas, una mochila de baño y diversos insumos eléctricos.
El hallazgo representó un avance significativo para la investigación, ya que permitió recuperar la totalidad de los bienes denunciados como robados. Posteriormente, la damnificada fue convocada para reconocer los elementos encontrados.
La Justicia ordenó la restitución de los bienes
Tras observar los objetos secuestrados, la propietaria confirmó que todos pertenecían a su vivienda.
Una vez concretada la recuperación de los elementos, se informó de inmediato al fiscal interviniente en la causa, quien dispuso el secuestro formal de los bienes hallados para incorporarlos al expediente judicial como evidencia.
Finalmente, la autoridad judicial ordenó que, una vez cumplidos los trámites correspondientes, los objetos fueran restituidos a su propietaria. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar las responsabilidades penales de las tres personas identificadas como presuntos autores del robo y avanzar con las medidas procesales que correspondan.