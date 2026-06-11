Histórico triunfo de México en el Mundial 2026: venció 2-0 a Sudáfrica en el debut

REDACCIÓN ELONCE
La Selección Nacional de México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural disputado en el Estadio Ciudad de México y sumó sus primeros tres puntos ante una afición que vivió una jornada inolvidable.
El histórico triunfo de México en el Mundial 2026 quedará grabado en los libros del fútbol nacional. El Tricolor debutó con una sólida victoria por 2-0 frente a Sudáfrica en el encuentro inaugural de la Copa del Mundo, celebrado en el Estadio Ciudad de México. Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez permitieron al conjunto mexicano comenzar con el pie derecho su participación en el certamen más importante del planeta.
Desde los primeros minutos, el equipo dirigido por Javier Aguirre mostró personalidad y determinación. Apenas al minuto 8, Julián Quiñones aprovechó una recuperación en el mediocampo para escapar de la defensa africana y definir con precisión para abrir el marcador. La anotación encendió a los miles de aficionados presentes en las tribunas, que no dejaron de alentar durante todo el compromiso.
México dominó gran parte de la primera mitad, generando múltiples oportunidades de peligro. Raúl Jiménez estuvo cerca de ampliar la ventaja en varias ocasiones, mientras que Quiñones incluso estrelló un remate en el poste al minuto 42. Del otro lado, Sudáfrica intentó reaccionar mediante Lyle Foster y Mbokazi, pero se encontró con una defensa mexicana sólida y bien organizada.
Quiñones y Jiménez marcaron la diferencia
La superioridad mexicana se mantuvo en el complemento. Aunque Sudáfrica intentó adelantar líneas para buscar el empate, el panorama se complicó para los africanos cuando Sithole fue expulsado al minuto 49 tras cometer una falta sobre Brian Gutiérrez cuando éste se escapaba rumbo al arco.
Con un hombre más en el terreno de juego, México incrementó la presión y encontró recompensa al minuto 66. Roberto Alvarado envió un centro preciso que Raúl Jiménez convirtió en un auténtico golazo para establecer el 2-0 definitivo. El delantero alcanzó así a Jared Borgetti como el segundo máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana.
El encuentro se tornó aún más favorable para el conjunto nacional cuando Sudáfrica sufrió una segunda expulsión al minuto 81. Zwane vio la tarjeta roja después de una revisión en el VAR por un contacto sobre Roberto Alvarado. Aunque México también terminó con diez jugadores por la expulsión de César Montes en tiempo agregado, el resultado nunca estuvo en riesgo.
Un debut histórico para Gilberto Mora
Más allá de la victoria, la jornada dejó una marca histórica para el fútbol mexicano. Gilberto Mora ingresó al minuto 64 y se convirtió en el primer mexicano menor de 19 años en disputar una Copa del Mundo. Con 17 años y 240 días, el joven talento estableció un nuevo precedente para las futuras generaciones del balompié nacional.
Al finalizar el encuentro, Julián Quiñones recibió el reconocimiento al mejor jugador del partido de manos de Saúl “Canelo” Álvarez. El atacante fue determinante no sólo por el gol que abrió el camino de la victoria, sino también por su constante despliegue físico y participación ofensiva durante los 78 minutos que permaneció en el campo.