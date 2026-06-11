La Fórmula 1 admitió un error y Alpine busca recuperar el podio del compañero de Colapinto

El Gran Premio de Mónaco quedó en el centro de la polémica luego de que la Fórmula 1 admitiera un error en el sistema de medición de velocidad en boxes, situación que afectó directamente al francés Pierre Gasly y podría modificar el resultado final de la carrera.

El piloto de Alpine había terminado tercero en pista, pero cayó al séptimo lugar tras recibir dos penalizaciones de cinco segundos por exceder el límite de 60 km/h en el pit lane. Sin embargo, tras el reclamo del equipo, la FIA aceptó revisar el caso al considerar que existen nuevas pruebas relevantes.

Según se informó, el sistema de medición utilizado presentaba imprecisiones y habría sobreestimado la velocidad del auto de Gasly. Este dato fue clave para que el pedido de revisión avanzara, ya que se basó en información técnica aportada por Formula One Management (FOM) después de la carrera.

Penalizaciones mínimas que cambiaron todo

Las sanciones que dejaron a Gasly fuera del podio se originaron por diferencias mínimas: el piloto habría superado el límite por apenas 0,1 y 0,4 km/h.

El problema radicaría en la medición de la distancia del pit lane, utilizada como base para calcular la velocidad. Según trascendió, el sistema recibió datos inexactos, lo que generó una lectura superior a la real.

“Estoy destrozado. Cruzamos la meta terceros y después nos lo quitan”, expresó Gasly tras la carrera, visiblemente afectado por la decisión. Desde Alpine, el malestar también fue contundente. “No estamos de acuerdo en absoluto con estas penalizaciones”, afirmó Flavio Briatore, asesor del equipo.

Un fallo que puede cambiar el resultado

La revisión aceptada por la FIA abre la posibilidad de que el resultado del Gran Premio de Mónaco sea modificado días después de haberse disputado, algo poco habitual en la Fórmula 1.

No obstante, el escenario es complejo. Varios pilotos cumplieron sanciones durante la carrera, mientras que otros recibieron penalizaciones posteriores, lo que podría generar nuevas controversias si se altera la clasificación.

Desde el equipo sostienen que el error no fue del piloto, sino del sistema. “Parecía que íbamos a exceso de velocidad, pero no era así”, explicó Franco Colapinto, quien forma parte de la estructura de Alpine. Por el momento, la FIA no confirmó cuándo se dará a conocer la decisión final.

Los horarios de la Fórmula 1 en Barcelona este fin de semana

Viernes 12 de junio

Práctica libre 1 : 8:30 - 9.30

Práctica libre 2 : 12.00 - 13.00

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3 : 07:30 - 08:30

Clasificación : 11:00 - 12:00

Domingo 14 de junio

Carrera: 10:00

Inaugurada en 1991, es una pista de alta exigencia técnica que combina tanto curvas rápidas como lentas, con los giros 3 y 9 como los más desafiantes.