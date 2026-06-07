Franco Colapinto terminó 15° en un caótico Gran Premio de Mónaco

Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, una competencia marcada por múltiples incidentes, sanciones y una extensa interrupción debido a una bandera roja. El piloto argentino de Alpine se vio perjudicado por distintas circunstancias de carrera y no logró capitalizar una actuación que, hasta los tramos finales, lo mantenía cerca de la zona de puntos.

La prueba disputada en el tradicional circuito callejero del Principado tuvo como gran protagonista al italiano Andrea Kimi Antonelli. El joven piloto de Mercedes, de apenas 19 años, consiguió una victoria histórica al convertirse en el ganador más joven de todos los tiempos en Mónaco.

Detrás de Antonelli finalizaron Lewis Hamilton, con Ferrari, e Isack Hadjar, de Red Bull, aunque este último quedó bajo investigación por una maniobra que podría derivar en una sanción. Oscar Piastri completó una sólida actuación para McLaren y terminó cuarto.

Una carrera complicada para el argentino

Colapinto comenzó la competencia de manera positiva. Aprovechó el abandono prematuro de Max Verstappen, quien sufrió problemas mecánicos en su Red Bull durante las primeras vueltas, y avanzó una posición para ubicarse en el 12° lugar.

El piloto de Pilar mantuvo un ritmo competitivo y permaneció dentro del grupo intermedio hasta su ingreso a boxes en la vuelta 38. Sin embargo, una parada más lenta de lo previsto condicionó su estrategia y lo hizo regresar a la pista en el 15° puesto.

A ello se sumó una penalización por exceder el límite de velocidad en el pit lane. La sanción también alcanzó a otros pilotos, entre ellos Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Oscar Piastri y George Russell.

La bandera roja cambió todo

Uno de los momentos más llamativos de la jornada se produjo a falta de pocas vueltas para el final. Lance Stroll impactó contra las defensas y provocó la salida del auto de seguridad, agrupando nuevamente al pelotón.

Poco después, Charles Leclerc sufrió un accidente en la misma zona y la dirección de carrera decidió detener la competencia con bandera roja. La medida se tomó tras detectarse daños en el asfalto recientemente repavimentado en la última curva del circuito.

La interrupción se extendió durante aproximadamente 45 minutos y generó incertidumbre entre equipos y pilotos antes de un relanzamiento con partida detenida.

Toques, incidentes y frustración

En la reanudación de la carrera, Colapinto recibió un toque de Fernando Alonso en la primera curva, situación que lo relegó hasta el fondo del clasificador. Instantes después, Nico Hulkenberg impactó a Carlos Sainz y el argentino terminó chocando al Williams del español cuando circulaba a baja velocidad.

La maniobra fue revisada por los comisarios deportivos, aunque finalmente no recibió ninguna penalización adicional. Tras completar las vueltas finales, el piloto de Alpine cruzó la meta en la 15ª posición.

Luego de la carrera, Colapinto expresó su frustración por el resultado. “La sanción creo que fue por el sistema. Fue muy frustrante porque no salió nada. El relanzamiento fue un desastre. Con bronca por no terminar más arriba”, manifestó.

“Largué bien, pero es imposible pasar. Paramos temprano, perdimos dos puestos en la parada y después no paró nadie porque cambiaron gomas con la bandera roja. En el relanzamiento me chocó Fernando (Alonso), hizo que lo choque a Hülkenberg y después yo choqué a Carlos (Sainz), que venía lento en el medio de la pista. Un desastre”, sostuvo.

“En un momento tenía muy buen ritmo con el neumático duro, pero apareció Williams haciendo la famosa táctica de ellos de ralentizar todo. Es lo que hicieron el año pasado y lo que se puede hacer acá, pero creo que es lo triste de correr en Mónaco”, sentenció Colapinto.

“Está muy bueno clasificar y todo eso, pero cuando ya en carrera no se puede pasar, un auto que va cuatro segundos más lento por vuelta no lo vas a pasar tampoco. Así que terminó siendo una carrera muy aburrida y realmente frustrante. Una pena”, agregó sobre la falta de variantes que ofrece el principado los domingos.

La Fórmula 1 continuará su calendario la próxima semana con el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, en España. Allí, el argentino buscará recuperarse y sumar un mejor resultado en una temporada que sigue ofreciendo nuevos desafíos para el joven piloto.