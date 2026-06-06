Franco Colapinto lamentó su clasificación en Mónaco: “No me siento cómodo ni con confianza”

Franco Colapinto expresó su frustración tras finalizar 14° en la clasificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine quedó eliminado en la Q2 por apenas 0.233 segundos y reconoció que durante todo el fin de semana tuvo dificultades para encontrar confianza y rendimiento en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

El joven de 23 años registró un tiempo de 1:13.995 en la segunda tanda clasificatoria y, aunque mostró una mejora respecto a los entrenamientos libres, no logró avanzar a la Q3. En un trazado donde los sobrepasos son extremadamente complejos, la posición de largada representa un desafío importante para sus aspiraciones de sumar puntos.

Tras bajarse del auto, Colapinto realizó una autocrítica y explicó que nunca terminó de adaptarse al comportamiento del monoplaza en las calles del Principado.

Las dificultades con el Alpine

“Muy cerca, una pena. Cuando está tan parejo y no te sentís tan bien con el auto creo que cuesta mucho tiempo. En las curvas más rápidas del primer sector iba bien, pero el segundo hay curvas muy lentas y me está costando un montón este fin de semana”, analizó el argentino en declaraciones a ESPN.

Foto: X oficial de Alpine.

El piloto detalló que los problemas estuvieron relacionados principalmente con la falta de conexión entre sus sensaciones y la respuesta del auto. “Está el auto muy desconectado, bloqueando mucho adelante. Es como una desconexión muy rara y no le estamos encontrando la vuelta. Dimos un pasito, pero en una pista como Mónaco, cuando no tenés esa confianza se complica. Estuve muy cerca”, sostuvo.

A pesar de la eliminación, valoró el progreso realizado durante el fin de semana. “Con el feeling feo que tuvo todo el fin de semana, haber quedado tan cerca de la Q3 es bueno. Pero, obviamente, una pena porque el auto estaba para pasar si lo poníamos bien a punto”.

Un fin de semana complicado

Colapinto explicó que el equipo realizó numerosos cambios en la puesta a punto del monoplaza para intentar mejorar el rendimiento, aunque los resultados no fueron los esperados.

“Estuve empujando todo el fin de semana, pero como que nada hacía click. Cambiamos un montón de cosas en el auto y era como muy raro todo. Fue un fin de semana raro en general, no es lo que esperábamos”, señaló.

Foto: X oficial de Alpine.

También destacó la diferencia de experiencia respecto de su compañero Pierre Gasly, quien logró clasificar noveno. “Pierre estuvo un poco más cómodo al principio, la experiencia acá en Mónaco es un gran punto. Tener muchas carreras acá es importante para la confianza”.

“No me siento cómodo ni con confianza”

La frase más contundente del argentino llegó cuando describió sus sensaciones durante la clasificación y a lo largo de todo el fin de semana.

“Costó acá. Es muy difícil hacer la vuelta a la primera. En general, con un poquito de bronca, pero con la confianza de que podamos revertirlo para tener un mejor día mañana”, indicó.

Luego profundizó: “Me costó encontrar el feeling y esa sensación de estar conectado con el auto. Estoy bloqueando mucho adelante y atrás. No me siento cómodo ni con confianza. En general, fue un finde que me costó”.

Pese a las dificultades, el piloto bonaerense mantuvo una mirada optimista de cara a la carrera. “Intentaremos seguir laburando para hacer una buena carrera”, afirmó.