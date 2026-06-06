Antes de la clasificación, Colapinto afronta la última práctica libre del GP de Mónaco

Franco Colapinto en el GP de Mónaco afrontará este sábado una jornada clave en el Mundial de Fórmula 1, con la disputa de la tercera práctica libre y la clasificación que definirá la grilla de partida para una de las carreras más exigentes de la temporada.

El piloto argentino de la escudería Alpine buscará mejorar el rendimiento mostrado durante el viernes en el circuito callejero de Montecarlo, donde finalizó en el 15° puesto en ambas sesiones de entrenamientos.

La actividad continuará desde las 7:30 (hora argentina) con la práctica libre final, mientras que la clasificación comenzará a las 11. La carrera se disputará el domingo desde las 10, sobre un total de 78 vueltas.

Un viernes complicado para Alpine

La primera jornada estuvo dominada por Ferrari. El monegasco Charles Leclerc fue el más rápido en la primera práctica con un tiempo de 1:13.978, mientras que su compañero Lewis Hamilton lideró la segunda tanda con una vuelta de 1:13.026.

Franco Colapinto en el GP de Mónaco

Colapinto completó 31 giros en la FP1 y marcó un registro de 1:16.189, ubicándose 15°. En la segunda sesión mejoró hasta 1:14.758 tras 29 vueltas, aunque volvió a terminar en la misma posición.

En ambos entrenamientos quedó detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien fue décimo y undécimo respectivamente.

“En general, el auto no se siente bien y no está consistente todas las vueltas y curvas. Mucho por trabajar. No fue un gran día”, reconoció el piloto argentino tras finalizar la actividad.

El susto en Sainte Devote

Uno de los momentos más comentados del viernes fue el toque que protagonizó Colapinto en la curva Sainte Devote, la primera variante del trazado monegasco.

El argentino bloqueó neumáticos al intentar una vuelta rápida y terminó impactando con las ruedas izquierdas contra las protecciones. “A la pared aprendí a pegarle. En Canadá y hoy le di un buen abrazo”, bromeó luego ante los medios.

Afortunadamente, el Alpine no sufrió daños importantes y pudo regresar a pista para completar el programa previsto por el equipo.

Optimismo de cara a la clasificación

Más allá de las dificultades, Colapinto se mostró confiado en la capacidad de reacción de Alpine. “Normalmente damos un buen salto de viernes a sábado, así que nuestro objetivo es mejorar mañana de cara a la clasificación”, señaló.

El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, coincidió en que el equipo necesita encontrar mayor equilibrio en el monoplaza. “Franco no está contento con el equilibrio del coche. Tenemos trabajo por delante para mejorar la tracción y el frenado”, explicó.

La clasificación será especialmente importante en Mónaco, donde los sobrepasos son extremadamente difíciles y la posición de largada suele resultar determinante para el resultado final.

Cronograma

Práctica libre 3: sábado 7:30 (Argentina)

Clasificación: sábado 11:00 (Argentina)

Carrera: domingo 10:00 (Argentina)

La actividad podrá seguirse por Fox Sports, Disney+ y F1 TV.