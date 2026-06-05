Franco Colapinto completó su primera práctica en Mónaco y finalizó 15°

El Gran Premio de Mónaco comenzó con actividad en pista y Franco Colapinto tuvo su primera experiencia del fin de semana en uno de los circuitos más exigentes del calendario de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine finalizó en la 15ª posición durante la primera práctica libre disputada en las calles del Principado.

Franco Colapinto registró un mejor tiempo de 1:16.189 tras completar 31 vueltas al trazado urbano de Montecarlo. Su marca quedó a 0.361 segundos de la obtenida por su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien terminó la sesión en la décima posición.

La tanda fue liderada por el piloto local, Charles Leclerc, que marcó un tiempo de 1:13.978 con su Ferrari. Detrás se ubicaron Lewis Hamilton y Max Verstappen, completando los tres primeros lugares.

Un entrenamiento condicionado por las banderas rojas

La primera práctica libre tuvo un desarrollo accidentado y estuvo marcada por dos interrupciones que limitaron el tiempo de trabajo para todos los equipos. Esto afectó también el programa previsto para Franco Colapinto, que no pudo completar una vuelta totalmente limpia en las mejores condiciones de pista.

La primera bandera roja apareció cuando restaban 24 minutos para el final de la sesión. El francés Isack Hadjar sufrió un fuerte golpe contra las defensas a la salida del sector de la Piscina, dañando considerablemente su monoplaza.

Franco Colapinto.

La segunda interrupción llegó sobre el cierre de la tanda cuando Fernando Alonso rozó una de las barreras con su Aston Martin. El incidente dejó restos del vehículo sobre la pista y obligó a dar por terminada la actividad sin posibilidad de reanudarla.

Lo que viene para Colapinto en Mónaco

Más allá del resultado final, el principal objetivo de Franco Colapinto durante esta primera sesión fue sumar kilómetros y obtener información sobre el comportamiento del Alpine A526 en un circuito donde la confianza del piloto suele ser tan importante como el rendimiento del auto.

El argentino afronta un fin de semana clave en un trazado donde las oportunidades de sobrepaso son muy limitadas y la clasificación adquiere una relevancia especial. Por esa razón, reducir la diferencia respecto a Gasly y encontrar rendimiento en las próximas sesiones será una de las prioridades del equipo.

La actividad continuará este viernes con la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco, mientras que el sábado se disputará el tercer entrenamiento antes de una clasificación que suele ser determinante para el resultado final de la carrera.