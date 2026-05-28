Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto y dejó una frase que ilusionó a los fanáticos

El futuro de Franco Colapinto en Alpine volvió a instalarse en el centro de la escena luego de las contundentes declaraciones de Flavio Briatore, quien elogió el crecimiento del piloto argentino tras su mejor actuación en la Fórmula 1. El pilarense atraviesa un sólido inicio de temporada y se consolidó como una de las revelaciones de 2026.

Después de finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá, el mejor resultado de su carrera en la Máxima, Colapinto recibió un fuerte respaldo del histórico empresario italiano, actual asesor ejecutivo y líder deportivo de Alpine. Las declaraciones llegaron en medio de la presentación del acuerdo millonario entre la escudería francesa y la firma Gucci, que se convertirá en patrocinador oficial desde 2027.

Con apenas 23 años, el argentino acumuló 15 puntos en sus primeras cinco carreras de la temporada y mostró una marcada evolución carrera tras carrera. Tras el séptimo puesto conseguido en Miami, volvió a mejorar en Canadá y ratificó que puede competir entre los mejores de la categoría.

El fuerte respaldo de Briatore a Colapinto

Durante una conferencia de prensa, Briatore destacó especialmente el rendimiento que mostró el argentino en el circuito Gilles Villeneuve, donde logró recuperarse de un complicado inicio de fin de semana.

“Franco, sinceramente, creo que tiene el talento para ser uno de los mejores pilotos. En Canadá ha hecho un trabajo excelente”, afirmó el directivo italiano ante una consulta del portal especializado The Race.

Briatore recordó que Colapinto ni siquiera pudo participar de la primera práctica libre por inconvenientes mecánicos en su monoplaza. “El viernes no participó en la FP1 porque tuvo un problema con la batería. Luego se subió al coche, se clasificó y quedó entre los 10 primeros. Cosas así no son habituales”, remarcó.

La frase sobre 2027 que generó expectativa

Las declaraciones que más repercusión generaron estuvieron vinculadas al futuro del piloto argentino dentro de Alpine. Aunque Colapinto todavía no tiene contrato confirmado para 2027, Briatore dejó abierta la puerta para su continuidad.

“Por el momento, tenemos a Gasly y tenemos a Colapinto. Para 2027, tenemos a Gasly porque firmamos con él a largo plazo, y luego veremos. Espero que Franco siga haciendo un buen trabajo desde ahora hasta el final de la temporada”, sostuvo.

La frase alimentó la ilusión de los fanáticos argentinos, especialmente porque Alpine atraviesa un proceso de reconstrucción deportiva y Colapinto aparece como una de las piezas centrales del nuevo proyecto de la escudería con sede en Enstone.

Además, Briatore defendió al argentino de las críticas que había recibido durante 2025 y resaltó la personalidad con la que afrontó la presión de competir en la Fórmula 1 desde muy joven.

“Ahora está más tranquilo”

“El año pasado, Colapinto fue criticado por todos. Pero creo que Franco tiene talento”, expresó Briatore, quien aseguró que el piloto mostró una importante madurez en los últimos meses.

Según explicó el empresario italiano, la estabilidad emocional fue una de las claves para el crecimiento deportivo del argentino. “Pasamos mucho tiempo juntos, y cuando hablas con él, es mucho más maduro. El año pasado todavía era un niño”, afirmó.

También señaló que la incertidumbre sobre su continuidad afectaba el rendimiento del piloto. “Había mucha presión sobre él, porque en cada carrera no sabes si seguirá en el equipo o quedará fuera. Ahora está más tranquilo”, completó.

Mientras tanto, el mercado de pilotos de la Fórmula 1 continúa generando especulaciones para 2027. La situación de Max Verstappen, las dudas en Mercedes y posibles cambios en Haas y Cadillac podrían provocar movimientos importantes en la grilla.

El crecimiento de Alpine y los números de Colapinto

El buen momento de Colapinto coincidió además con la evolución de Alpine, que logró asentarse como la quinta fuerza del campeonato gracias al desarrollo de su monoplaza para 2026.

En las primeras competencias de la temporada, la escudería francesa sumó 35 puntos en el Campeonato de Constructores. Gasly aportó 20 unidades y Colapinto acumuló 15, convirtiéndose rápidamente en uno de los pilotos más efectivos del equipo.

El argentino había comenzado el año con dificultades en Australia, donde terminó 14° tras una penalización. Luego sumó su primer punto en China y continuó mejorando con el correr de las carreras, publicó Infobae.

Después de finalizar 16° en Japón, Colapinto mostró un salto de rendimiento en Miami, donde terminó séptimo tras beneficiarse por una sanción a Charles Leclerc. Sin embargo, su gran actuación llegó en Canadá, donde terminó sexto y firmó la mejor carrera de su trayectoria en la Fórmula 1.

Ahora, el piloto argentino buscará sostener su crecimiento en el próximo desafío del calendario: el Gran Premio de Mónaco, previsto entre el 5 y el 7 de junio.