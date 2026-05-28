Lucas es maestro jardinero hace 21 años: "El nivel inicial me marcó mucho en mi vida"

REDACCIÓN ELONCE
En el Día de los Jardines de Infantes, Lucas Giménez, docente de nivel inicial desde hace 21 años, compartió con Elonce su historia de vocación, compromiso y afecto por la enseñanza.
En el Día de los Jardines de Infantes, Lucas Giménez, docente de nivel inicial desde hace 21 años, compartió con Elonce su historia de vocación, compromiso y afecto por la enseñanza.
Oriundo Santo Tomé, provincia de Santa Fe y radicado desde hace años en Viale, Lucas recordó sus comienzos en la docencia y cómo llegó casi intuitivamente a una profesión que terminaría marcando su vida.
“Siempre tuve afinidad con los chicos. Donde iba, se me pegaban y me ponía a jugar”, contó. Tras la crisis de 2001 decidió comenzar sus estudios docentes: “Fue una elección medio inconsciente, pero con muchas ganas”.
Giménez estudió en la Escuela Normal de Santa Fe y comenzó a trabajar en Entre Ríos entre 2008 y 2010. Desde entonces, atravesó distintas experiencias dentro del nivel inicial, desde salas maternales hasta grupos de 5 años. “He trabajado desde cambiar pañales hasta salita de tres, cuatro y cinco”, relató.
Aunque actualmente se desempeña también como maestro de primaria, aseguró que el jardín dejó una huella imborrable en su carrera: “El nivel inicial me ha marcado mucho mi vida y mi carrera docente”.
Recordó que también tuvo la posibilidad de darles clases a sus propios hijos, Amílcar y Malena. “Fue una experiencia hermosa”, expresó.
En ese sentido, rememoró especialmente un viaje educativo realizado junto a alumnos de una escuela rural y su hijo mayor: “Pudimos organizar ese viaje y viajar con los chicos del jardín de la zona del campo, que por ahí no conocían Paraná. La verdad que fue muy hermoso”.
Con más de dos décadas en las aulas, Lucas también habló del vínculo que perdura con sus exalumnos, muchos de ellos ya adultos. “Hoy camino por Viale y veo chicos de 20 o 21 años que me dicen ‘profe, profe’ y se acuerdan de historias que yo ya me había olvidado”, contó con orgullo.
“Te abrazan y te saludan de una manera muy respetuosa y alegre. Se nota que esas huellas que uno deja han sido buenas”, agregó.
Durante la charla también destacó el trabajo invisible que implica la docencia inicial fuera del horario escolar. “No son solo las horas que vas al jardín. Después vas a tu casa y son mínimo tres horas más armando recursos, juegos y actividades”, explicó.
Para Lucas, ser maestro jardinero requiere una entrega especial: “Te tiene que gustar jugar y sobre todo tirarte al piso. Te tiene que gustar pintarte la cara, disfrazarte. Los chicos perciben esa impronta”.
Finalmente, agradeció el reconocimiento recibido y celebró el crecimiento de los varones dentro del nivel inicial en Entre Ríos. “No soy el único, ya somos siete en la provincia”, destacó entre risas. Elonce.com