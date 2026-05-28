Festejaron el Día de los Jardines en el Colegio Don Bosco

REDACCIÓN ELONCE
El Colegio Don Bosco vivió una jornada cargada de emoción y alegría en el marco de los festejos por el Día de los Jardines y de las Maestras Jardineras. Con actos, representaciones artísticas y la participación activa de las familias, los más pequeños fueron protagonistas.
El Colegio Don Bosco vivió una jornada cargada de emoción y alegría en el marco de los festejos por el Día de los Jardines y de las Maestras Jardineras. Con actos, representaciones artísticas y la participación activa de las familias, los más pequeños fueron protagonistas de una celebración especial que destacó el valor de la educación inicial.
La directora de la institución, Mariela, expresó a Elonce su felicidad por el evento y destacó el trabajo cotidiano del equipo docente. “Estamos muy contentos de poder celebrar esto que tanto bien nos hace, con nuestros niños más pequeños de la escuela”, señaló.
Contó además que este año el colegio incorporó una “salita multiedad”, destinada a niños de 3, 4 y 5 años. “Es una prueba piloto y, si Dios quiere, seguiremos con este proyecto como institución educativa”, explicó.
En relación con la importancia de la fecha, remarcó el compromiso de las docentes de nivel inicial. “Contamos con un equipo fantástico de docentes donde todos los días le regalan todo con amor, paciencia, magia y los contienen diariamente”, afirmó.
La celebración contó también con una fuerte presencia de las familias, que acompañaron cada una de las actividades organizadas por la institución. “Todos se suman, ya sea desde nivel inicial hasta primaria”, destacó la directora.
Uno de los momentos más emotivos se vivió durante la representación realizada por alumnos de primer grado. Una de las maestras, visiblemente emocionada, explicó el significado del número artístico: “Están representando un cuento de hadas. Nos representan a nosotras como si fuéramos hadas de jardín y ellos son nuestros pequeños brotes”.
La docente agregó que el rol de las maestras es acompañar el crecimiento de los chicos: “Nosotras ponemos nuestro granito y los acompañamos en el camino de su crecimiento como personas”.
Otra de las seños compartió su emoción frente al homenaje recibido y reflexionó sobre la vocación docente. “No siempre es fácil y, sin embargo, con amor y gracias al equipo de compañeras sostenemos las infancias”, expresó.
Además, destacó la huella afectiva que dejan los alumnos en las docentes a lo largo de los años. “Ellos van creciendo, algunos tal vez se olvidan y nosotros los recordamos siempre, todos los días”, manifestó.
El acto concluyó entre aplausos, saludos y muestras de cariño hacia las maestras jardineras, en una jornada que volvió a poner en valor el rol fundamental de la educación inicial en la formación y el desarrollo emocional de los niños. Elonce.com