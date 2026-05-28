 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Festejaron el Día de los Jardines en el Colegio Don Bosco

El Colegio Don Bosco vivió una jornada cargada de emoción y alegría en el marco de los festejos por el Día de los Jardines y de las Maestras Jardineras. Con actos, representaciones artísticas y la participación activa de las familias, los más pequeños fueron protagonistas.

28 de Mayo de 2026
Festejos y celebración en la escuela
Festejos y celebración en la escuela

REDACCIÓN ELONCE

El Colegio Don Bosco vivió una jornada cargada de emoción y alegría en el marco de los festejos por el Día de los Jardines y de las Maestras Jardineras. Con actos, representaciones artísticas y la participación activa de las familias, los más pequeños fueron protagonistas.

El Colegio Don Bosco vivió una jornada cargada de emoción y alegría en el marco de los festejos por el Día de los Jardines y de las Maestras Jardineras. Con actos, representaciones artísticas y la participación activa de las familias, los más pequeños fueron protagonistas de una celebración especial que destacó el valor de la educación inicial.

 

La directora de la institución, Mariela, expresó a Elonce su felicidad por el evento y destacó el trabajo cotidiano del equipo docente. “Estamos muy contentos de poder celebrar esto que tanto bien nos hace, con nuestros niños más pequeños de la escuela”, señaló.

 

Contó además que este año el colegio incorporó una “salita multiedad”, destinada a niños de 3, 4 y 5 años. “Es una prueba piloto y, si Dios quiere, seguiremos con este proyecto como institución educativa”, explicó.

 

En relación con la importancia de la fecha, remarcó el compromiso de las docentes de nivel inicial. “Contamos con un equipo fantástico de docentes donde todos los días le regalan todo con amor, paciencia, magia y los contienen diariamente”, afirmó.

 

 

La celebración contó también con una fuerte presencia de las familias, que acompañaron cada una de las actividades organizadas por la institución. “Todos se suman, ya sea desde nivel inicial hasta primaria”, destacó la directora.

 

Uno de los momentos más emotivos se vivió durante la representación realizada por alumnos de primer grado. Una de las maestras, visiblemente emocionada, explicó el significado del número artístico: “Están representando un cuento de hadas. Nos representan a nosotras como si fuéramos hadas de jardín y ellos son nuestros pequeños brotes”.

 

La docente agregó que el rol de las maestras es acompañar el crecimiento de los chicos: “Nosotras ponemos nuestro granito y los acompañamos en el camino de su crecimiento como personas”.

 

Otra de las seños compartió su emoción frente al homenaje recibido y reflexionó sobre la vocación docente. “No siempre es fácil y, sin embargo, con amor y gracias al equipo de compañeras sostenemos las infancias”, expresó.

 

 

Además, destacó la huella afectiva que dejan los alumnos en las docentes a lo largo de los años. “Ellos van creciendo, algunos tal vez se olvidan y nosotros los recordamos siempre, todos los días”, manifestó.

 

El acto concluyó entre aplausos, saludos y muestras de cariño hacia las maestras jardineras, en una jornada que volvió a poner en valor el rol fundamental de la educación inicial en la formación y el desarrollo emocional de los niños. Elonce.com

 

Festejan el Día de los Jardines en el Colegio Don Bosco

 

 

LOS CHICOS DEL JARDÍN "CONSEJITO" FESTEJAN EN LA PLAZA SAENZ PEÑA

Temas:

jardines festejos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso