El conflicto laboral en la Granja Tres Arroyos fue abordado en la reunión de gabinete provincial

Las acciones del gobierno para destrabar el conflicto entre trabajadores y empresarios de la Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay, y la marcha de la audiencia conciliatoria convocada por la Secretaría de Trabajo provincial, fue abordada en la reunión de gabinete que encabezó este jueves el gobernador Rogelio Frigerio.

En la oportunidad, el mandatario realizó un repaso de las acciones que viene llevando adelante el Gobierno de Entre Ríos ante lo que sucede con la empresa, que se debe "a una situación puntual atravesada por dificultades financieras y una escalada de conflictos laborales internos".

Ratificó que la intervención de la provincia busca intentar destrabar el conflicto y preservar las fuentes de trabajo. Luego mencionó que no es la primera intervención de la provincia, teniendo en cuenta que durante 2025 la gestión ya había encabezado distintas instancias de negociación entre la empresa y los gremios para evitar una paralización total de la actividad y garantizar continuidad operativa y pagos salariales.

Tras el encuentro en el Salón de los Gobernadores, del que participó también la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso comentó que se evaluó "la tensión que se está suscitando en la ciudad de Concepción del Uruguay, en Granja Tres Arroyos, donde por algún incumplimiento en los pagos se han suscitado medidas de fuerzas de parte de las entidades gremiales".

Precisó que, ante esto, "la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de oficio, sin petición de las partes, lo cual está entre sus facultades y sus competencias", que se está llevando a cabo este jueves. "La idea es volver a acercar a las partes para acordar un cronograma de pagos seguro y que sea prudente y de posible cumplimiento", acotó.

Comentó que, mientras se desarrollan estas instancias, por disposición del gobernador Frigerio, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se está asistiendo con alimentos a las familias que atraviesan esta situación de vulnerabilidad.

Paralelamente, señaló que el gobierno realiza gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Económico; con las autoridades empresariales y de trabajo; y también de manera informal con los sindicatos, para intentar llegar a un punto de acuerdo, "así que creemos que nuevamente vamos a poder encauzar este este tema que es muy sensible".

"El gobernador ha sido muy claro, si bien se trata de una relación de trabajo en el sector privado entre dos colectivos, los sindicatos y la empresa, termina siendo una cuestión de Estado, porque hay 900 puestos de trabajo involucrados; por eso entiende que tenemos que estar presentes y al pie del cañón para intentar acercar las partes e instar a la composición colectiva laboral", subrayó Troncoso.

Por último, expresó su expectativa de que "podamos llegar a buen puerto nuevamente" e indicó que se conformó una mesa de trabajo interministerial, donde también participan ATER y Enersa, para ver "cómo podemos abordar esta conflictividad".

Concursos en la administración pública

Por otro lado, entre otro de los temas de la reunión de gabinete, se celebró la inminente culminación del proceso para regular los concursos en la administración pública, con la firma del decreto respectivo por parte del gobernador en estos días.

"Se trata del reglamento de concursos para la administración pública, que era una deuda pendiente de muchísimos años", subrayó el ministro y destacó que, desde ahora, "vamos a contar con parámetros objetivos para el ingreso al Estado y para ocupar plantas permanentes y cargos jerárquicos dentro del escalafón, así que esto es muy importante".