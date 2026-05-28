Caputo aseguró que la inflación de mayo será menor

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este jueves que la inflación de mayo será inferior a la registrada en abril y pronosticó un escenario favorable para el gobierno nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Durante su exposición en el Latin American Forum realizado en Buenos Aires, el funcionario sostuvo que “la inflación vuelve a estar a la baja” y remarcó que el índice de abril, que fue de 2,6%, representó “la más baja desde noviembre”. Además, anticipó que “en mayo será más baja aún”.

Caputo señaló que “las expectativas están ancladas” y afirmó que para los próximos doce meses se proyecta una inflación cercana al 20%. “No hay ninguna razón para no pensar que la inflación será de 20%”, insistió el titular del Palacio de Hacienda.

Críticas al periodismo y defensa del rumbo económico

El ministro también cuestionó el tratamiento que parte de la prensa realiza sobre la situación económica y pidió “no dejarse psicopatear” por determinadas interpretaciones periodísticas.

“Nos estamos focalizando en los datos porque es la mejor forma de combatir el relato”, expresó Caputo, quien además sostuvo que existe “una divergencia muy grande entre los datos y el relato”.

Entre los indicadores positivos mencionó la baja de la Canasta Básica Alimentaria, el récord de exportaciones, el superávit energético y el crecimiento de distintos sectores productivos. También afirmó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se encuentra “en su récord histórico”.

En otro tramo de su discurso, el funcionario aseguró que “12 millones salieron de la pobreza” y consideró que parte de la población ya comenzó a experimentar mejoras económicas.

“La economía se va a llevar puesta a la política”

Al referirse al escenario político, Caputo sostuvo que el próximo proceso electoral no seguirá la lógica tradicional de incertidumbre económica asociada a los años electorales en Argentina.

“A mi juicio 2027 será lo opuesto a lo que dicen los periodistas y el mercado. El año que viene será atípico porque la economía se va a llevar puesta a la política”, afirmó.

El ministro pronosticó además que el presidente Javier Milei “va a ganar cómodamente” una eventual reelección y aseguró que las inversiones continúan llegando al país. Según indicó, actualmente existen propuestas de inversión por 148 mil millones de dólares y ya fueron aprobados proyectos por 30 mil millones.

Caputo también destacó el comportamiento del país frente al contexto internacional y aseguró que Argentina “está navegando el shock externo como el mejor país”.