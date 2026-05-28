 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Reclamos salariales y laborales

Docentes y enfermeros protestaron en Cinco Esquinas de Paraná en reclamo de mejoras salariales

Personal de salud, docentes y jubilados realizaron una protesta en Paraná para visibilizar reclamos salariales y rechazar la reforma previsional. Denunciaron a Elonce que los ingresos “no alcanzan para vivir”.

28 de Mayo de 2026
Docentes y enfermeros protestaron en Cinco Esquinas de Paraná
Docentes y enfermeros protestaron en Cinco Esquinas de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Personal de salud, docentes y jubilados realizaron una protesta en Paraná para visibilizar reclamos salariales y rechazar la reforma previsional. Denunciaron a Elonce que los ingresos “no alcanzan para vivir”.

Trabajadores de salud, docentes y jubilados realizaron este jueves una manifestación en la zona de Cinco Esquinas, en la ciudad de Paraná, para visibilizar reclamos salariales y laborales.

 

La protesta fue impulsada por sectores autoconvocados de salud y educación, quienes cuestionaron los aumentos salariales otorgados por el gobierno provincial en paritarias y advirtieron sobre la pérdida del poder adquisitivo.

Docentes y enfermeros protestaron en Cinco Esquinas de Paran&aacute; (foto Elonce)
Docentes y enfermeros protestaron en Cinco Esquinas de Paraná (foto Elonce)

Laura Moreyra, enfermera del Hospital San Martín, sostuvo que el incremento salarial del 3.5% “no alcanza para nada” y aseguró que muchos trabajadores tienen dificultades para afrontar gastos básicos como alquileres, transporte, ropa o medicamentos. “Para los enfermeros, ese 3.5% de aumento salarial son 35.000 pesos, es decir, nada”, apuntó.

 

“Muchos compañeros se vienen caminando porque no les alcanza para el colectivo”, expresó durante la protesta.

Reclamos salariales y laborales

 

La trabajadora explicó que el salario básico de una enfermera con 25 años de antigüedad ronda los 300 mil pesos y cuestionó el impacto de descuentos y obligaciones económicas sobre los ingresos del sector.

 

“Queremos dirigirnos al gobierno para que piense que, si a ellos le alcanzaría con 35.000 pesos para alimentar a sus hijos, comprarse ropa y pagar la educación. Para nada le alcanzaría. Entonces, que ellos se pongan en el lugar nuestro, de todos los estatales, porque a ninguno nos alcanza el sueldo”, apuntó.

Docentes y enfermeros protestaron en Cinco Esquinas de Paraná

Según indicó, pese a la medida de protesta, el hospital mantuvo guardias mínimas y atención en los distintos servicios. “No dejamos de atender, pero necesitábamos hacernos presentes para visibilizar el reclamo”, afirmó.

 

En paralelo, jubilados docentes también participaron de la manifestación y reclamaron mejoras en los haberes previsionales.

Jubilados cuestionaron la reforma previsional

 

El docente jubilado César Baudino sostuvo a Elonce que los jubilados “no escapan a la lógica del ajuste” y advirtió sobre el deterioro de las condiciones económicas del sector pasivo.

 

“La canasta de un jubilado ronda los dos millones de pesos y muchos docentes jubilados cobran alrededor de un millón”, señaló.

 

Además, cuestionó el endeudamiento creciente de trabajadores y jubilados. “Las tarjetas explotan y los intereses hacen que cada vez estemos peor”, remarcó.

Docentes y enfermeros protestaron en Cinco Esquinas de Paran&aacute; (foto Elonce)
Docentes y enfermeros protestaron en Cinco Esquinas de Paraná (foto Elonce)

Baudino también pidió a los gremios ATE y AGMER avanzar en un plan de acción conjunto contra la reforma jubilatoria y las políticas salariales. “Necesitamos unificar los reclamos y que haya asambleas en los lugares de trabajo; no puede ser que haya resoluciones de dirigentes, sino resoluciones desde las necesidades de los trabajadores en los lugares de trabajo”, apuntó. Y fundamentó: “El de los jubilados es un sector muy vulnerable y no podemos sostener esta situación siendo que aportamos 30 o 40 años a la Caja y estemos en una situación de pobreza”.

 

Durante la protesta, los manifestantes repartieron folletería y exhibieron carteles frente a automovilistas para difundir sus reclamos y exigir respuestas del Gobierno provincial.

Temas:

protesta estatal trabajadores de salud docentes Paraná reclamo salarial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso