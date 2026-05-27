Reforma previsional: el senador Berthet pidió consenso, ampliar el debate y cuestionó cambios

El proyecto de reforma previsional en Entre Ríos tuvo su ingreso formal al Senado, impulsado por el Poder Ejecutivo. El senador Marcelo Berthet, presidente del bloque Más para Entre Ríos, expresó reparos sobre distintos artículos de la iniciativa y reclamó que el tratamiento parlamentario sea “amplio, serio y consensuado”, con participación de gremios, municipios y distintos actores vinculados al sistema previsional.

El legislador confirmó a Elonce que el proyecto ingresó oficialmente a la Cámara Alta y señaló que será derivado a comisiones para su análisis. “Nosotros planteábamos la necesidad, más allá de los vectores o lineamientos que había propuesto el gobierno, de tener un proyecto concreto porque podían variar de los vectores a un articulado y a una técnica legislativa”, explicó.

Berthet sostuvo que desde su espacio consideran que el expediente no debería quedar únicamente bajo análisis de la Comisión de Hacienda. En ese sentido, afirmó que impulsarán que también intervengan las comisiones de Asuntos Municipales, Legislación General y Asuntos Constitucionales, debido al alcance institucional y jurídico de la iniciativa.

Reclamo para ampliar el tratamiento legislativo

El senador indicó que el objetivo de incorporar más comisiones no busca entorpecer el tratamiento parlamentario, sino garantizar un debate más profundo. “Nosotros consideramos que debería ser enviado a esas cuatro comisiones y esto permitiría un mayor debate”, remarcó.

Además, explicó que el proyecto afecta directamente a municipios y a trabajadores estatales, por lo que entendió que todos los sectores deben tener representación durante la discusión. “Queremos que todos los senadores tengan voz y voto, porque si no solamente tienen voz”, señaló.

El dirigente del bloque opositor también sostuvo que existe preocupación por posibles cuestionamientos constitucionales sobre algunos artículos. “Hay un sesgo de que puede estar al borde de la inconstitucionalidad, algo que ya han mencionado algunos magistrados que hicieron declaraciones públicas”, afirmó.

“La Caja como está es inviable”, afirmó Berthet

Pese a sus cuestionamientos, Berthet reconoció que el sistema previsional entrerriano requiere modificaciones estructurales. “Nosotros consideramos que hay que hacer alguna reforma, porque la Caja como está es inviable en el tiempo”, expresó a Elonce.

No obstante, aclaró que las medidas no deberían recaer exclusivamente sobre los trabajadores activos ni sobre los jubilados provinciales. “Queremos aportar ideas para que los costos no caigan solamente sobre los empleados públicos y los jubilados”, manifestó.

Uno de los principales puntos observados por el senador estuvo vinculado al mantenimiento del 82% móvil. Según indicó, el proyecto modifica la forma de cálculo de las jubilaciones y podría afectar el monto final de los haberes. “Consideramos que con esta redacción no se respeta el 82% móvil”, afirmó.

Cambios en el cálculo jubilatorio

Berthet explicó que el proyecto propone pasar de un promedio salarial de 10 años a uno de 20 años para calcular la jubilación y la movilidad previsional. A su entender, esto podría representar una reducción indirecta de los ingresos para futuros jubilados.

“Si bien hubo modificaciones respecto de los lineamientos iniciales y ahora se toma la paritaria como referencia, en algunos sectores eso también implicaría cambios”, detalló.

El legislador puso como ejemplo el caso de los jubilados municipales. “Un jubilado municipal que se rige por una paritaria municipal generalmente tiene aumentos que están un poco por encima de la inflación. En este caso terminaría cobrando menos”, advirtió.

En ese contexto, insistió en que el debate debe realizarse junto a gremios y organizaciones representativas. “Estas reformas tienen que salir en consenso con los sindicatos y asociaciones que sean invitadas para debatir cada uno de los artículos”, sostuvo.

La edad jubilatoria y el aporte solidario

Otro de los puntos centrales del proyecto es el incremento gradual de la edad jubilatoria. Berthet explicó que la iniciativa establece diferencias entre quienes ya integran la administración pública y quienes ingresen en el futuro. “El proyecto dice que quien ingrese hoy a planta permanente del Estado se jubilaría a los 68 años”, explicó el senador.

En tanto, para quienes actualmente trabajan en la administración pública provincial, la suba sería progresiva hasta alcanzar los 65 años.

Según indicó, el mecanismo previsto contempla un incremento gradual de seis meses por año luego de un período inicial de cinco años. “Son cuestiones que deben debatirse y consensuarse con los gremios”, reiteró.

El senador también cuestionó aspectos técnicos del denominado “aporte solidario extraordinario, progresivo y transitorio” destinado a salarios más altos. “Hay casos donde alguien que gana un poco más puede terminar cobrando menos que otro trabajador que percibe un salario inferior”, señaló.

Debate político y búsqueda de consensos

Berthet evitó adelantar una postura definitiva sobre el acompañamiento o rechazo del proyecto y aseguró que aguardarán el tratamiento en comisión para analizar cada artículo en profundidad. “Queremos trabajar la ley con seriedad y responsabilidad, pero no tener una opinión anticipada antes de escuchar a todos los sectores”, manifestó.

Además, destacó que los tiempos parlamentarios dependerán de la cantidad de invitados y del nivel de consenso que pueda alcanzarse. “Va a depender del diálogo y de la cantidad de actores que se considere necesario convocar”, explicó a Elonce.

Finalmente, el senador dejó una definición política sobre el tratamiento de la reforma previsional en Entre Ríos y pidió evitar decisiones apresuradas. “Una ley urgente se puede tratar rápido, pero una ley trascendente se debe tratar bien”, concluyó.