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El Barcelona quiere a Julián Álvarez y prepara una oferta cercana a los 90 millones de euros

El club catalán ya negocia con el entorno del delantero argentino y presentaría una propuesta cercana a los 90 millones de euros tras el Mundial 2026. Desde el Atlético de Madrid no tienen intención de dejarlo ir.

28 de Mayo de 2026
Julián Álvarez.
Julián Álvarez.

El club catalán ya negocia con el entorno del delantero argentino y presentaría una propuesta cercana a los 90 millones de euros tras el Mundial 2026. Desde el Atlético de Madrid no tienen intención de dejarlo ir.

El futuro de Julián Álvarez vuelve a quedar en el centro del mercado de pases europeo después de que trascendiera el fuerte interés del Barcelona por contratar al delantero argentino tras el Mundial 2026.

 

Según medios españoles, el club catalán ya avanzó en conversaciones con el entorno del futbolista y prepara una importante oferta económica para intentar convencer al Atlético de Madrid de desprenderse de una de sus principales figuras.

 

La dirigencia blaugrana considera que Julián Álvarez es la prioridad absoluta para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada.

 

 

La reunión clave por Julián Álvarez

 

El director deportivo del Barcelona, Deco, mantuvo una reunión de más de cuatro horas con Fernando Hidalgo, representante de Julián Álvarez, junto a intermediarios vinculados al club catalán.

 

De acuerdo a la información publicada por el diario Sport, el encuentro dejó en claro que la negociación avanza seriamente y que el Barcelona presentaría próximamente una oferta formal cercana a los 90 millones de euros más bonus.

 

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Julián Álvarez.

 

El objetivo del club español es cerrar la incorporación del delantero argentino después de la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Además, el entrenador Hansi Flick ya habría mantenido conversaciones con el atacante para expresarle su deseo de contar con él dentro del proyecto deportivo.

 

El Atlético de Madrid no quiere venderlo

 

A pesar del interés del Barcelona, la operación aparece como compleja debido a la postura del Atlético de Madrid, que no tiene intenciones de desprenderse fácilmente de Julián Álvarez.

 

El delantero argentino se convirtió en una pieza clave dentro del equipo y desde el club madrileño pretenden una cifra muy elevada para negociar su salida.

A eso se suma la competencia de otros gigantes europeos. Según trascendió, tanto el PSG como el Arsenal también siguen de cerca la situación del ex River y podrían avanzar con ofertas millonarias.

 

 

El factor que ilusiona al Barcelona

 

Más allá de las dificultades económicas, en el Barcelona existe optimismo por la postura que podría tomar el propio futbolista.

 

En España aseguran que Julián Álvarez nunca dejó en claro públicamente su intención de continuar en el Atlético de Madrid, algo que en Cataluña interpretan como una señal positiva para avanzar en la negociación.

 

La dirigencia blaugrana considera que el delantero argentino puede transformarse en la gran figura del proyecto deportivo para la próxima década y por eso está dispuesta a realizar uno de los movimientos más fuertes del mercado europeo.

Temas:

Julián Álvarez Barcelona Atlético Madrid
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