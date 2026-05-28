“Estos jugadores siguen vigentes”: Lionel Scaloni respaldó al plantel campeón del mundo

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, comenzó a palpitar el Mundial 2026 y dejó definiciones importantes sobre el armado del plantel que defenderá el título conseguido en Qatar 2022.

En conferencia de prensa, el DT se refirió a la prelista de 55 futbolistas que analiza para la próxima Copa del Mundo y aseguró que la renovación del equipo no será una prioridad de cara al certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“La renovación no es un tema prioritario”, sostuvo Lionel Scaloni, quien además remarcó que los jugadores que continúan siendo convocados “están vigentes” y no permanecen únicamente por haber sido campeones del mundo.

“¿Por qué cambiar si no lo merecen?”

Durante la conferencia, Lionel Scaloni defendió la continuidad de gran parte del grupo que viene acompañándolo desde el ciclo que culminó con la consagración en Qatar.

“Estos jugadores están convocados porque siguen vigentes, no por ser campeones del mundo”, afirmó el entrenador.

Además, dejó una frase contundente sobre la posible renovación generacional dentro del seleccionado argentino: “¿Por qué cambiar jugadores si no lo merecen?”.

El técnico campeón del mundo también consideró que muchos futbolistas atraviesan una edad ideal para disputar una nueva Copa del Mundo y sostuvo que la experiencia será un factor importante en la competencia.

La lista definitiva y los jugadores en duda

De cara al Mundial 2026, Lionel Scaloni explicó que no definirá la nómina definitiva hasta último momento, ya que pretende evaluar el estado físico de cada futbolista antes de confirmar la convocatoria.

El entrenador reveló además que hay cerca de 10 jugadores que llegan con molestias físicas y que serán exigidos antes de tomar una decisión final.

En ese contexto, también aseguró que no piensa “arriesgar” a los futbolistas titulares durante los amistosos previos al inicio del torneo.

El DT santafesino remarcó además que la Selección argentina mantendrá la identidad futbolística que viene mostrando en los últimos años. “Nuestra manera ya la tenemos y no la vamos a cambiar”, sostuvo.

Qué dijo sobre Di María y Dybala

Entre otros temas, Lionel Scaloni también fue consultado por algunos nombres importantes vinculados a la Selección argentina.

Sobre Ángel Di María, quien decidió retirarse del combinado nacional, el entrenador fue contundente: “Reemplazar a Di María es imposible”.

Además, habló sobre Paulo Dybala y reconoció que el cordobés posee una calidad “indudable”, aunque explicó que actualmente “hay chicos que se consolidaron en esa posición”.

Por otra parte, confirmó que Cristian Romero llegará en buenas condiciones físicas para el Mundial y evitó confiarse respecto al grupo que tendrá Argentina en la Copa del Mundo.

Finalmente, Lionel Scaloni dejó un mensaje sobre el espíritu con el que la Selección afrontará el torneo: “Vamos a ir de la misma manera, dejando la vida y respetando nuestra cultura, nuestra tradición y a la gente”.