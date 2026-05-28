Se registró un principio de incendio en un colectivo urbano de Paraná

Bomberos Voluntarios de Paraná trabajaron en un principio de incendio registrado en un colectivo de la empresa San José. El foco ígneo fue controlado rápidamente y no hubo heridos.
Un principio de incendio se registró este miércoles por la noche en un colectivo urbano de la empresa San José, en la zona de calles Churruarín y Bernardo Bustos, en Paraná. La situación demandó la intervención del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios y personal policial.
Según se informó, una unidad de Bomberos Voluntarios acudió rápidamente al lugar tras ser alertada por el foco ígneo que se había originado en el vehículo de transporte público.
Al arribar, los bomberos trabajaron sobre el incendio y lograron controlar la situación antes de que las llamas se propagaran hacia otros sectores de la unidad.
Luego de extinguir el fuego, el personal realizó tareas de enfriamiento y prevención para garantizar la seguridad en la zona y evitar nuevos inconvenientes.
Además, se desplegó un operativo preventivo para resguardar a pasajeros y transeúntes que circulaban por el sector al momento del incidente.
En el lugar también intervino personal policial y servicios de emergencia, que colaboraron con el procedimiento mientras se desarrollaban las tareas sobre el colectivo afectado. Hasta el momento, se desconocen los motivos que dieron inicio al incendio.