La niebla nuevamente es protagonista de la mañana y rige el alerta violeta para una zona de Entre Ríos

Un profundo sistema de bajas presiones en niveles medios y altos de la atmósfera comenzará a cruzar la cordillera de los Andes al sur de la Patagonia durante las próximas horas. Sin embargo, el impacto de este sistema sobre gran parte de Argentina será mucho más limitado de lo que podría esperarse para otras épocas del año.

La persistencia de un fuerte bloqueo atmosférico asociado a altas presiones limita el desarrollo de precipitaciones y mantiene a gran parte del país bajo una masa de aire estable aunque muy húmeda.

Este patrón seguirá favoreciendo eventos de nieblas y neblinas en amplias regiones del centro y norte argentino. La combinación entre humedad elevada, poco viento y temperaturas bajas continuará siendo ideal para la formación de bancos de niebla densos, especialmente durante madrugadas y primeras horas de la mañana.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta por lluvias para el sur de Neuquén, sudoeste de Río Negro y noroeste de Chubut. Además, emitió una advertencia por nieblas para el sur de Santa Fe, sur, sudeste y sudoeste de Entre Ríos, y gran parte de la provincia de Buenos Aires durante el jueves 28.

El organismo advierte que pueden producir importantes complicaciones tanto en el tránsito terrestre como en el aéreo. La reducción brusca de visibilidad suele provocar demoras, cancelaciones de vuelos y dificultades para circular en rutas y autopistas, principalmente durante las primeras horas del día.

Por ese motivo, el SMN recomienda consultar regularmente el Sistema de Alerta Temprana antes de viajar o circular por rutas durante jornadas con elevada humedad y viento débil. Estas condiciones son altamente favorables para la formación de nieblas densas y persistentes, especialmente sobre la región pampeana y el Litoral.

Tiempo estable en la capital entrerriana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que Paraná atravesará una seguidilla de jornadas estables, con temperaturas frescas durante las mañanas y tardes templadas hacia el fin de semana.

Para este jueves 28 de mayo se espera una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 9. Durante gran parte de la jornada predominaría el cielo parcialmente nublado, acompañado por vientos leves.

Según se observa en el pronóstico extendido del organismo nacional, las condiciones meteorológicas continuarían similares durante el viernes 29. Para esa jornada se estima una mínima de 14 grados y una máxima nuevamente cercana a los 19 grados.

Fin de semana con tardes agradables

El sábado 30 de mayo comenzaría con temperaturas frescas, alrededor de los 10 grados, aunque por la tarde el termómetro alcanzaría nuevamente los 19 grados. El cielo se mantendría parcialmente nublado y no se anunciaron lluvias para la región.

En tanto, el domingo 31 se presentaría con un leve ascenso térmico. El SMN previó una mínima de 11 grados y una máxima de 20, en una jornada que mantendría condiciones de estabilidad atmosférica.

El panorama previsto marcaría el cierre de mayo con características típicas del otoño entrerriano: mañanas frescas, nubosidad variable y tardes con temperaturas agradables. Además de la presencia de niebla por las madrugadas y primeras horas de las mañanas.