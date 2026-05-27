Condenaron a prisión perpetua al acusado por el femicidio de Brenda Alvarenga

La Justicia aplicó la pena de prisión perpetua a Alan Domínguez, declarado culpable del asesinato de su expareja Brenda Alvarenga, ocurrido en junio de 2024 en el barrio Paraná XVI.

La resolución se dictó en el marco de la audiencia de cesura realizada este miércoles en los Tribunales de Paraná, tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular.

El caso fue considerado probado como homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género, figura que en la legislación argentina contempla la pena máxima. El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio, Alejandro Grippo, fue quien impuso la sentencia de prisión perpetua tras el debate de cesura.

La abogada querellante Silvina Orrego señaló a diario Uno que "tanto la fiscalía como yo solicitamos la prisión perpetua porque es la única pena que entendemos que se puede aplicar a este caso de tal gravedad doblemente agravado".

Y ahondó: "La defensa hizo un planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua, lo cual nosotros solicitamos el rechazo y se rechazó el planteo. Por lo tanto, se condenó a Alan Domínguez a prisión perpetua".

La investigación determinó que el hecho ocurrió el 6 de junio de 2024 en una vivienda ubicada en calle Clark, en el barrio Paraná XVI. Según la reconstrucción judicial, Domínguez ingresó a la casa de Alvarenga por una ventana y, tras una discusión, la atacó y la estranguló. La víctima ingresó sin vida al centro de salud Ramón Carrillo, pese a la intervención de un vecino que intentó auxiliarla en los minutos posteriores al ataque.

En el momento del crimen, la mujer se encontraba al cuidado de un niño de 10 años, quien fue testigo directo del hecho. También otra persona del entorno presenció parte de la secuencia, observando incluso la salida del acusado del domicilio, con quien habría mantenido un breve intercambio en el que Domínguez intentó justificar la situación diciendo que la víctima estaba descompuesta y que iba a buscar medicamentos a una farmacia.

Durante el proceso judicial, la acusación estuvo representada por la fiscal Elizabeth Comas junto al fiscal Facundo Etienot, quienes sostuvieron la acusación por homicidio agravado por el vínculo y violencia de género. La querella particular fue ejercida por la abogada Silvina Orrego, en representación de los intereses de la familia de la víctima.

La defensa del imputado estuvo a cargo de los defensores oficiales Fabricio Patat y Pablo Biaggini, mientras que la intervención del Ministerio Pupilar fue representada por Susana Carnero, en función de la protección de los derechos del niño que presenció el hecho.

Uno de los elementos relevantes del caso fue que existían denuncias previas de la víctima contra el agresor en la Unidad Fiscal de Violencia de Género de Paraná. Además, pesaban sobre Domínguez medidas de restricción que le prohibían acercarse a Alvarenga, disposiciones que, según la investigación, fueron incumplidas al momento del ataque.

El acusado se encuentra detenido desde el 9 de junio de 2024 en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, donde permanece alojado desde su imputación inicial por homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género. Con la sentencia dictada, la condena de prisión perpetua confirma la máxima pena prevista por el ordenamiento penal argentino para este tipo de delitos.

El juicio por jurados que culminó con este fallo constituye el número 161 realizado en la provincia de Entre Ríos desde la implementación del sistema de juicio por jurados. Este mecanismo, previsto para delitos graves, permite la participación ciudadana en la determinación de la culpabilidad o inocencia del acusado, mientras que la pena es definida posteriormente por el juez técnico.