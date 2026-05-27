“Fue un fin de semana positivo”: destacaron el movimiento en la terminal de Paraná

La terminal de Paraná vivió un importante movimiento de pasajeros durante el último fin de semana largo por el feriado del 25 de Mayo, con una fuerte demanda tanto en destinos provinciales como nacionales.

Desde las empresas de transporte señalaron que, pese a las dudas iniciales por tratarse de fin de mes y coincidir con otro fin de semana largo dentro de mayo, el balance terminó siendo positivo.

Así lo expresó Lucas Roncato, gerente comercial de Flecha Bus, quien brindó detalles sobre el flujo de pasajeros registrado en la capital entrerriana.

“Fue un fin de semana positivo”

“Fue un fin de semana largo positivo en términos generales y de movimiento de pasajeros”, aseguró Roncato al ser consultado por el movimiento en la terminal de Paraná.

El representante de la empresa explicó que existía cierta incertidumbre previa debido al contexto económico y a la cercanía con otro feriado reciente.

“Teníamos un poquito de duda porque estaba medio fin de mes y se sumaba con otro fin de semana que también tuvo mayo, pero en términos generales fue positivo”, sostuvo.

En cuanto a los destinos más elegidos, indicó que hubo una importante circulación dentro de la provincia de Entre Ríos.

“Se movió mucho lo que era provincia: Chajarí, Concepción del Uruguay, Villaguay, Colón y Concordia. Hubo mucho pasajero que volvió a su lugar de origen”, señaló.

Córdoba y Buenos Aires, entre los destinos más buscados

Además del movimiento provincial, desde la terminal de Paraná también se registró una fuerte demanda hacia distintos puntos turísticos del país. Roncato explicó que Córdoba fue uno de los destinos más elegidos durante el fin de semana largo.

“Carlos Paz, La Falda, Cosquín y todas las sierras cordobesas tuvieron mucho movimiento”, afirmó. También mencionó una importante circulación hacia Buenos Aires, Mendoza, Salta y Tucumán.

Lucas Roncato, gerente comercial de Flecha Bus.

El gerente comercial remarcó además que actualmente muchos pasajeros optan por financiar los viajes para facilitar el acceso a los pasajes, especialmente en los grupos familiares.

“Hoy tenemos mucha financiación, hay tres, seis y nueve cuotas sin interés y eso hace más fácil acceder al pasaje”, indicó.

Consultas para las vacaciones de invierno

Desde la terminal de Paraná también advirtieron que comenzaron las consultas y compras anticipadas de pasajes para las vacaciones de invierno.

Según explicó Roncato, muchas personas ya están asegurando lugares para viajar durante julio. Además, recomendó comprar con anticipación para acceder a mejores ubicaciones y precios.

Finalmente, también hizo referencia a la resolución del Gobierno nacional vinculada al transporte de personas con discapacidad y aclaró que los pasajeros seguirán pudiendo realizar sus reservas mediante el sistema de la CNRT.

“En términos generales nada va a cambiar para el pasajero. Lo único que cambia es una cuestión administrativa vinculada al pago a las empresas”, explicó.