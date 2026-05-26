Se extienden las inscripciones para los Juegos de la Ciudad. Será hasta este viernes 29. Se puede participar en diferentes disciplinas, en categorías masculinas y femeninas. Organiza la Municipalidad de Paraná.
Se extienden las inscripciones para los Juegos de la Ciudad. Será hasta este viernes 29. Se puede participar en diferentes disciplinas, en categorías masculinas y femeninas. Organiza la Municipalidad de Paraná.
Estos Juegos contemplan competencias tanto para las ramas masculinas como femeninas. Las disciplinas y categorías clasificatorias a los Juegos Deportivos Entrerrianos son: Básquet 3x3 Sub 14, Voley Sub 14, Beach Vóley Sub 14, Hockey Sub 14, Natación Sub 14 y Atletismo Sub 15.
Paralelamente, habrá disciplinas deportivas pero no clasificatorias a los Juegos Entrerrianos. Ellas son: Ajedrez Sub 16, boxeo Sub 18, Fútbol femenino Sub 16, Básquet 3x3 Sub 16, Canotaje Sub 17, Voley Sub 16 y Deportes adaptados. Las diferentes competencias comenzarán el 9 de junio y se extenderán durante todo el mes.
CÓMO INSCRIBIRSE
Los interesados deberán completar el formulario ingresando al sitio www.parana.gob.ar/convocatorias . Una vez completado este paso, deberán enviar la Lista de Buena Fe al siguiente mail juegosdeportivosdelaciudad@gmail.com .
Luego de cerradas las inscripciones, los equipos/atletas recibirán fixture, sedes, días y horarios de los encuentros.
PASO A PASO
Inscripciones: Hasta el viernes 29 de mayo (12:00 hs)
1° PASO: Completar Formulario: www.parana.gob.ar/convocatorias
2° PASO: Enviar inscripciones: juegosdeportivosdelaciudad@gmail.com
Comienzo de competencias: 9 de junio
DISCIPLINAS CLASIFICATORIAS A JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS
Básquet 3x3 Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Voley Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Beach voley Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Hockey Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Natación Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Atletismo Sub 15 (MASCULINO y FEMENINO)
DISCIPLINAS QUE NO CLASIFICAN A JUEGOS ENTRERRIANOS
Ajedrez Sub16 (FEMENINO y MASCULINO)
Boxeo Sub18 (FEMENINO y MASCULINO)
Fútbol Femenino Sub16
Básquet 3x3 Sub16 (MASCULINO y FEMENINO)
Canotaje sub 17 /MASCULINO y FEMENINO)
Voley Sub16 (MASCULINO y FEMENINO)