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Paraná Será hasta este viernes 29

Se extienden las inscripciones para los Juegos de la Ciudad

Se extienden las inscripciones para los Juegos de la Ciudad. Será hasta este viernes 29. Se puede participar en diferentes disciplinas, en categorías masculinas y femeninas. Organiza la Municipalidad de Paraná.

26 de Mayo de 2026
Juegos de la Ciudad.
Juegos de la Ciudad. Foto: (MdP).

Se extienden las inscripciones para los Juegos de la Ciudad. Será hasta este viernes 29. Se puede participar en diferentes disciplinas, en categorías masculinas y femeninas. Organiza la Municipalidad de Paraná.

Se extienden las inscripciones para los Juegos de la Ciudad. Será hasta este viernes 29. Se puede participar en diferentes disciplinas, en categorías masculinas y femeninas. Organiza la Municipalidad de Paraná.

 

Estos Juegos contemplan competencias tanto para las ramas masculinas como femeninas. Las disciplinas y categorías clasificatorias a los Juegos Deportivos Entrerrianos son: Básquet 3x3 Sub 14, Voley Sub 14, Beach Vóley Sub 14, Hockey Sub 14, Natación Sub 14 y Atletismo Sub 15.

 

Paralelamente, habrá disciplinas deportivas pero no clasificatorias a los Juegos Entrerrianos. Ellas son: Ajedrez Sub 16, boxeo Sub 18, Fútbol femenino Sub 16, Básquet 3x3 Sub 16, Canotaje Sub 17, Voley Sub 16 y Deportes adaptados. Las diferentes competencias comenzarán el 9 de junio y se extenderán durante todo el mes.

 

CÓMO INSCRIBIRSE

 

Los interesados deberán completar el formulario ingresando al sitio www.parana.gob.ar/convocatorias . Una vez completado este paso, deberán enviar la Lista de Buena Fe al siguiente mail juegosdeportivosdelaciudad@gmail.com .

Luego de cerradas las inscripciones, los equipos/atletas recibirán fixture, sedes, días y horarios de los encuentros.

 

 

PASO A PASO

 

Inscripciones: Hasta el viernes 29 de mayo (12:00 hs)

 

1° PASO: Completar Formulario: www.parana.gob.ar/convocatorias

 

2° PASO: Enviar inscripciones: juegosdeportivosdelaciudad@gmail.com

 

Comienzo de competencias: 9 de junio

 

 

DISCIPLINAS CLASIFICATORIAS A JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS

 

Básquet 3x3 Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)

 

Voley Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)

 

Beach voley Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)

 

Hockey Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)

 

Natación Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)

 

Atletismo Sub 15 (MASCULINO y FEMENINO)

 

 

 

DISCIPLINAS QUE NO CLASIFICAN A JUEGOS ENTRERRIANOS

 

Ajedrez Sub16 (FEMENINO y MASCULINO)

 

Boxeo Sub18 (FEMENINO y MASCULINO)

 

Fútbol Femenino Sub16

 

Básquet 3x3 Sub16 (MASCULINO y FEMENINO)

 

Canotaje sub 17 /MASCULINO y FEMENINO)

 

Voley Sub16 (MASCULINO y FEMENINO)

Temas:

Municipalidad de Paraná Juegos Ciudad
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