Acto por el 25 de Mayo reunió a alumnos y familias en la Escuela Lourdes

Acto por el 25 de Mayo en la Escuela Lourdes de Paraná.

El acto por el 25 de Mayo en la Escuela “Nuestra Señora de Lourdes” reunió a alumnos, docentes y familias en una jornada cargada de simbolismo patrio y participación comunitaria en la ciudad de Paraná. La institución educativa concretó la celebración prevista por la Revolución de Mayo con una puesta en escena ambientada en la época y actividades protagonizadas por estudiantes de distintos niveles.

La directora de la institución, Soledad Kessler, dialogó con Elonce y destacó el compromiso de toda la comunidad educativa en la organización del festejo patrio. “En esta oportunidad, en el turno tarde, participa parte de nivel inicial, primero, segundo y tercer grado”, explicó durante el móvil televisivo con Elonce realizado desde el establecimiento.

Además, sostuvo que el objetivo de la propuesta fue acercar a los niños a los hechos históricos que marcaron el nacimiento de la patria. “Lo que tratamos es acercarles un poco de historia y de todo lo que se transitó a nivel país, en el camino que se trazó hasta lograr la independencia”, expresó.

Participación de alumnos y familias

La directora detalló que las actividades estuvieron divididas entre los distintos turnos y cursos de la escuela. Durante la mañana participaron alumnos de nivel inicial junto a cuarto, quinto y sexto grado, mientras que por la tarde fue el turno de los más pequeños del primer ciclo.

Kessler remarcó especialmente el acompañamiento de las familias en la organización y preparación del acto escolar. “No solo los docentes participan de esta propuesta, sino también se han comprometido mucho los padres”, afirmó.

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto para ambientar el espacio y preparar a los estudiantes con vestimenta alusiva a la época colonial. “Los más chiquitos vienen todos disfrazados y hemos ambientado el lugar en la época. La familia aporta muchísimo en esto y los prepara para vivir una verdadera fiesta”, manifestó.

Valores y formación ciudadana

Durante la entrevista, la directora también hizo referencia a los valores que la escuela busca transmitir a través de este tipo de celebraciones patrias. Según indicó a Elonce, las fechas históricas representan una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia y la formación ciudadana de los alumnos.

“Sembrar en los pequeños la posibilidad de que a medida que crezcan puedan ser ciudadanos con valores”, señaló Kessler al explicar el enfoque educativo del acto conmemorativo desarrollado en la institución paranaense.

Asimismo, agregó que el compromiso, la responsabilidad, el amor por la patria y el respeto forman parte de los principios que la escuela intenta reforzar cotidianamente en el aula y en cada actividad institucional. “Que puedan llevar adelante distintas funciones siempre con compromiso, responsabilidad, amor a la patria y respeto sobre todo”, remarcó.

El acto se desarrolló en un clima festivo, con decoraciones alusivas a la época de 1810, números preparados por los alumnos y una importante presencia de padres y familiares que acompañaron cada representación realizada por los estudiantes.

Una celebración para mantener viva la historia

Desde la comunidad educativa señalaron que este tipo de actividades permiten que los alumnos puedan conocer y comprender los hechos históricos nacionales de una manera participativa y cercana, especialmente en las primeras etapas de formación escolar.

La celebración se realizó luego del feriado patrio y formó parte de las actividades conmemorativas por los 216 años de la Revolución de Mayo. En ese marco, docentes y directivos destacaron la importancia de mantener vivas las tradiciones y promover espacios de encuentro entre la escuela y las familias.

La jornada concluyó con distintas presentaciones artísticas y representaciones históricas preparadas por los estudiantes, quienes fueron protagonistas centrales de una propuesta educativa orientada a fortalecer la identidad nacional y el aprendizaje de la historia argentina.