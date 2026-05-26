Con danzas y juegos tradicionales, celebraron el 25 de Mayo en una escuela de Paraná

Acto escolar por el 25 de Mayo en escuela de Paraná

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nº 51 "Inés Cecilia Greca" celebró este martes el Día de la Patria con una jornada especial que incluyó actividades recreativas, danzas tradicionales y una merienda compartida entre estudiantes, docentes y familias.

La directora de la institución, Claudia Ibarrola, explicó a Elonce que este año decidieron realizar una propuesta distinta para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. “Estamos muy contentos porque se decidió hacer una celebración con suspensión de actividades, como la fecha lo amerita”, expresó.

La docente detalló que primero se llevó adelante el acto protocolar y luego comenzaron las actividades en el patio de la escuela. “Vamos a disfrutar de juegos de la época como la sortija, el truco y otros juegos. También tenemos grupos de danza de nuestra escuela que van a bailar distintas danzas tradicionales”, señaló.

Juegos, baile y participación de las familias

Durante la jornada, estudiantes vestidos con trajes típicos participaron de las representaciones artísticas y compartieron un momento recreativo junto a las familias. Además, alumnos de sexto año organizaron una venta de tortas fritas para recaudar fondos destinados a la recepción de fin de curso.

“Los chicos de sexto año están recaudando dinero para su recepción, así que les permitimos tener este espacio para vender tortas fritas”, comentó Ibarrola.

La directora también destacó a Elonce el acompañamiento de las familias y el compromiso de toda la comunidad educativa. “Las familias siempre apoyan todas las iniciativas de la escuela, los chicos tienen mucho para dar y estamos muy orgullosos de los estudiantes que tenemos”, afirmó.

Estudiantes preparados para bailar danzas tradicionales

Uno de los momentos más destacados de la celebración fue la presentación de las danzas folklóricas preparadas por los alumnos. Francisco, uno de los estudiantes, contó a Elonce que junto a sus compañeros interpretaron “el escondido catamarqueño y una zamba”.

“Estamos bastante preparados”, dijo entre risas antes de salir a escena. Otro de los jóvenes explicó que el traje utilizado había sido conseguido especialmente para una presentación artística anterior.

Con danzas y juegos tradicionales, celebraron el 25 de Mayo en una escuela de Paraná

También participaron Sofía y Rodrigo, quienes se mostraron entusiasmados por bailar frente a toda la escuela. “Tenemos muchas ganas”, expresaron durante la celebración.

La jornada concluyó con música y danzas tradicionales en el patio del establecimiento, en un clima festivo y familiar que acompañó las celebraciones patrias en Paraná.