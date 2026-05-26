Acto patriótico en la escuela Poeta Juan L. Ortiz reunió a toda la comunidad

REDACCIÓN ELONCE
El acto patriótico en la escuela Poeta Juan L. Ortiz convocó a estudiantes, familias y vecinos en una jornada cargada de emoción, música y tradiciones.
El acto patriótico en la escuela Poeta Juan L. Ortiz se convirtió en una verdadera celebración comunitaria en Estación Parera, donde estudiantes, docentes, familias y vecinos participaron de una jornada especial para conmemorar una de las fechas más significativas de la historia argentina. La actividad reunió expresiones culturales, música, danzas folclóricas y propuestas integradoras que fortalecieron el vínculo entre la institución educativa y la comunidad.
Durante el encuentro, representantes de la institución destacaron el valor de mantener vivas las tradiciones patrias y remarcaron la importancia de generar espacios de participación colectiva. “Es un acto patriótico tan importante como el 25 de mayo y ver que la comunidad de Estación Parera participa activamente, familias, amigos y entre todos venimos a conmemorar un evento tan importante como el cumpleaños de la patria”, expresaron desde la escuela en diálogo con Elonce.
La jornada estuvo marcada por un fuerte clima de emoción y pertenencia. Los asistentes acompañaron cada una de las actividades organizadas por la comunidad educativa, en una propuesta que buscó trascender el tradicional protocolo escolar para transformarse en un espacio de encuentro cultural y social.
Una escuela con fuerte compromiso social
Desde la institución resaltaron que la escuela Poeta Juan L. Ortiz mantiene desde hace más de cuatro décadas un proyecto educativo comprometido con la realidad social de Estación Parera. Actualmente, el establecimiento trabaja con jóvenes y adultos, consolidándose como un espacio inclusivo y de referencia para toda la comunidad.
“La escuela Poeta Juan L. Ortiz se caracteriza principalmente por un fuerte compromiso social, por estar conectada a lo que es la comunidad de Estación Parera, por llevar adelante un proyecto de más de 40 años que involucra a jóvenes y, desde hace algunos años, también a jóvenes y adultos”, señalaron.
Ese vínculo cercano con las familias y vecinos quedó reflejado en la importante convocatoria que tuvo el acto. Padres, abuelos, estudiantes y docentes compartieron una mañana de celebración donde las tradiciones argentinas fueron protagonistas.
Música, danzas y creatividad en la celebración
Además de la parte formal del acto, la organización apostó por incorporar actividades recreativas y culturales para hacer más dinámica y participativa la jornada. Canciones patrióticas, presentaciones de danzas folclóricas y un concurso de escarapelas formaron parte de las propuestas preparadas por estudiantes y docentes.
“La intención de este acto fue realizar no solamente la parte formal, todo lo que supone el protocolo típico de los actos, sino también incluir actividades como canciones, danzas folclóricas y un concurso de escarapelas”, explicaron desde la institución educativa.