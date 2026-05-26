Conmebol sancionó a Boca por racismo: 100.000 dólares y campaña de concientización ante Universidad Católica

Boca Juniors fue sancionado por la Conmebol luego de incidentes de carácter racista registrados en La Bombonera durante un partido internacional, lo que generó preocupación en la dirigencia del club de cara a su próxima presentación en el plano continental. El Tribunal de Disciplina del organismo impuso una multa de 100.000 dólares y exigió medidas inmediatas para prevenir nuevos episodios.

Según se informó, la sanción se originó a partir de gestos discriminatorios realizados por un simpatizante local desde las tribunas durante el encuentro frente a Cruzeiro. La Conmebol determinó que hubo responsabilidades compartidas en el marco de un contexto de provocaciones entre parcialidades, y aplicó multas equivalentes para ambos clubes.

En paralelo, la entidad sudamericana también impuso una segunda sanción económica de 5.000 dólares al Xeneize por incumplir el protocolo de prensa, luego de que la delegación no participara de las entrevistas rápidas obligatorias tras el partido, conocidas como “flash interviews”.

Un llamado de atención en el plano internacional

Las sanciones encendieron las alarmas en el club xeneize, que ahora deberá reforzar sus mecanismos de control interno para evitar posibles castigos más severos. En ese contexto, no se descarta la posibilidad de una clausura parcial del estadio si se repiten hechos de discriminación.

Desde la dirigencia reconocen que no hay margen de error en el corto plazo y que el foco está puesto en el próximo compromiso por Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile. En ese marco, se activó un protocolo especial de concientización en torno al comportamiento del público.

Campaña “El respeto es titular” en La Bombonera

De cara al próximo encuentro internacional, la institución lanzó una campaña de concientización bajo el lema “El respeto es titular”, con el objetivo de reforzar el mensaje contra la discriminación dentro del estadio.

La estrategia incluye la difusión de videos y piezas gráficas en redes sociales oficiales, así como la instalación de cartelería en pantallas del estadio desde horas previas al partido. Además, se prevé una acción simbólica en el ingreso de los equipos al campo de juego.

Como parte del protocolo, los jugadores saldrán al terreno de juego junto a la delegación de Universidad Católica portando un cartel conjunto en favor del respeto y contra la discriminación, en línea con las exigencias de la Conmebol.