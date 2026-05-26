Mujer apuñalada en ingreso a la escuela Mitre: crudo testimonio del Director que habló de momento “terrible”

Mujer apuñalada en escuela de Paraná. Un episodio de extrema violencia ocurrido este martes por la tarde en la Escuela Nº88 “Bartolomé Mitre”, ubicada en barrio Belgrano de Paraná, donde una joven madre resultó herida con un cuchillo, luego de ser atacada por un numeroso grupo de personas, en el que había mujeres, niños y adolescentes de diferentes edades, que irrumpió al establecimiento educativo para concretar el brutal ataque.

El hecho ocurrió cerca de las 15, en momentos en que padres y familiares aguardaban la salida de los alumnos del nivel primario. Según relató el director de la institución, Mario Franchi, alrededor de 20 personas, irrumpieron en el predio escolar armados con cuchillos y piedras y atacaron directamente a una mujer que había ido a buscar a su hijo.

La escena generó conmoción entre docentes, estudiantes y familias que se encontraban en el lugar. La víctima, una mujer de unos 26 años que había ido a buscar a su hijo de 7, sufrió una profunda herida en una de sus piernas y debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Martín, mientras personal policial desplegó un operativo en la zona para controlar la situación y avanzar en la investigación.

“La situación fue extrema”

En diálogo con Elonce, el director Mario Franchi describió con crudeza lo sucedido y admitió el impacto emocional que dejó el episodio dentro de la comunidad educativa.

“Somos una escuela NINA, donde los chicos pasan prácticamente ocho horas con nosotros. Al momento de la merienda, los padres estaban esperando la salida y en ese momento, ingresó una patota con armas, cuchillos y piedras”, relató.

Franchi sostuvo que el grupo agresor actuó directamente contra la mujer lesionada. “Le agarraron de los pelos primero. Yo traté de intervenir porque un papá me avisó enseguida. Ella estaba con una bicicleta porque había ido a buscar a su nene”, explicó.

Según detalló, la mujer fue arrastrada hacia el “hall” de ingreso del establecimiento, donde finalmente recibió la puñalada en el muslo.

Violencia trasladada desde otro barrio

Durante la entrevista, Franchi señaló que la familia de la víctima ya atravesaba situaciones conflictivas en otro sector de la ciudad y que la escuela había intentado brindar contención educativa y emocional.

“En la escuela, heredamos esta familia por dificultades que tenía en otra escuela, con violencia y amenazas hacia ellos. La Mitre los adoptó porque somos escuela NINA y tratamos de contener de otra manera, con talleres y educación emocional y para resolver conflictos”, expresó a Elonce.

En ese marco, el directivo confirmó que el conflicto no se originó dentro de la institución educativa, sino que provendría de otra zona de Paraná, más precisamente el barrio El Pozo. “Nunca esperamos que vinieran a tomar venganza desde esa zona, a la escuela Mitre y que ingresaran al interior del establecimiento educativo”, lamentó.

Además, vinculó el episodio con antecedentes de violencia registrados en otros barrios. “Veníamos con dificultades con la escuela Jauretche, con balaceras y amenazas. Esta era una de las familias a las que nosotros les brindamos refugio educativo”, sostuvo.

“Recibió una puñalada delante de los chicos”

Uno de los momentos más dramáticos del relato ocurrió cuando Franchi describió cómo se produjo el ataque dentro de la escuela. “La toman de los pelos en la entrada y la meten adentro del hall de la escuela. Ahí recibe una puñalada en el muslo”, contó con evidente conmoción.

El director indicó que el corte fue profundo y que la situación pudo haber terminado en una tragedia aún mayor. “Por lo que me dijeron, la puñalada, casi le toca la arteria femoral. Gracias a Dios no fue así, pero el sangrado fue profuso”, afirmó a Elonce y contó que tanto el patrullero, como la ambulancia, llegaron rápido a la escuela.

La violencia ocurrió delante de numerosos estudiantes, incluidos niños pequeños del jardín de infantes. “Fue una situación extrema”, dijo Franchi y agregó que “lamento por mis alumnos porque no tienen por qué vivir y protagonizar un hecho de vandalismo así y crecer con esta imagen. Porque trabajamos con talleres y educación emocional para resolver conflictos y que ellos, desde chicos aprendan a que la violencia no es el camino”, expresó.

El dramático intento por salvarla

Tras el ataque, docentes y directivos intentaron asistir a la mujer mientras aguardaban la llegada de la ambulancia y de los efectivos policiales. “La ambulancia demoró unos diez minutos. Nosotros la contuvimos y le hicimos un torniquete para que no siguiera sangrando”, relató Franchi.

El conductor del programa le consultó si tenía formación en primeros auxilios y el director respondió con sinceridad: “Lo que hay que aprender. Torniquete es la primera vez que se me ocurría hacer y no creo que lo vuelva a hacer. Fue una situación extrema”, dijo a Elonce.

El director también destacó la rápida respuesta policial. “Tengo una excelente relación con la Comisaría Sexta. Apenas escuchó sonar mi celular, la jefa me mandó patrulleros. En tres minutos había tres móviles tratando de controlar la situación, pero ya era tarde”, indicó.

El impacto emocional en la comunidad educativa

Con el correr de la entrevista, Franchi mostró signos de profundo agotamiento emocional y reconoció que nunca había atravesado una situación similar en toda su carrera docente. “He visto situaciones de violencia y he denunciado abusos sexuales contra nenas, cosas muy dolorosas, pero nunca vi una puñalada. Fue terrible”, manifestó a Elonce.

El director aseguró que la escuela trabaja diariamente para promover la resolución pacífica de conflictos y brindar contención integral a los alumnos. “Tenemos psicóloga, docentes comprometidos y educación emocional todos los días para que los chicos aprendan a resolver conflictos sin violencia”, explicó.

También resaltó el rol social que cumple la institución en una zona vulnerable de Paraná. “Los chicos están ocho horas acá. Nosotros les damos abrigo, alimentación, nutrición y hogar”, afirmó.

Miedo por la seguridad de los niños

Otro de los aspectos que más preocupación generó en el establecimiento fue la seguridad de los alumnos del nivel inicial, ya que las salas dan hacia el frente de la escuela. “La principal dificultad es que el jardín da al frente. Hoy hubo tiros y uno piensa que puede entrar una bala por la ventana y matar una criatura”, expresó el director que varias horas después, estaba visiblemente afectado.

Franchi indicó que durante toda la tarde trabajó junto a la supervisora de zona, Gabriela Blum, para evaluar medidas de seguridad que permitan continuar con las actividades escolares. “Estamos tomando determinaciones vinculadas con la seguridad de nuestros alumnos”, confirmó.

Pese al temor, sostuvo que la comunidad educativa intentará seguir adelante. “La semana que viene tenemos actividades por el Día de los Jardines y vamos a continuar trabajando”, dijo.

Una detenida y una investigación en marcha

En relación con la causa judicial, Franchi confirmó que, según la información preliminar que recibió, habría una persona detenida señalada como autora de la puñalada. “Tenemos entendido que una persona está detenida y que sería la autora de la agresión. Es conocida de la zona y también de la policía”, señaló.

Sin embargo, insistió en que la institución educativa quedó atrapada en un conflicto ajeno. “Esto no nació en la escuela Mitre. No hubo problemas entre madres o docentes. Fue una situación que se dio en otro barrio y terminó acá”, aclaró al dialogar con Elonce.

Mientras tanto, personal policial continuó trabajando dentro y fuera del edificio escolar para recolectar pruebas y avanzar con la investigación del ataque.

Las mujeres detenidas.

“La violencia está presente”

Hacia el final de la entrevista, Mario Franchi dejó una reflexión sobre el crecimiento de la violencia social y el desafío que enfrentan las escuelas. “Yo estudié para maestro, estudié para profesor. He pasado por escuelas rurales y urbano-marginales toda mi vida y esto ha sido terrible”, expresó.

También reconoció que los protocolos de seguridad no alcanzaron para evitar lo sucedido. “El protocolo no funcionó porque no hubo tiempo. Eran 20 personas y todo ocurrió en segundos”, explicó.

Finalmente, pidió visibilizar la problemática. “La violencia está presente y no la podemos prevenir. Un cuchillo es un segundo y una vida queda en riesgo”, concluyó.

El caso generó fuerte repercusión en Paraná y abrió nuevamente el debate sobre la violencia urbana y el impacto que estos conflictos tienen dentro de las instituciones educativas. La comunidad de la Escuela Bartolomé Mitre intentaba este martes recuperarse de una escena que dejó miedo, angustia y una profunda conmoción entre docentes, alumnos y familias.