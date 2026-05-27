ANSES confirmó aumentos para jubilaciones, AUH y pensiones desde junio

ANSES confirmó este miércoles los nuevos valores que comenzarán a regir desde junio de 2026 para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y prestaciones universales.

El incremento será del 2,6% y se aplicará de acuerdo al esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC correspondiente a abril.

La actualización alcanzará a millones de beneficiarios en todo el país e incluirá aumentos en jubilaciones, pensiones no contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas sociales administrados por el organismo.

Cómo quedarán jubilaciones y pensiones

Con la actualización confirmada por la ANSES, la jubilación mínima ascenderá aproximadamente a $403.317,99.

Además, el Gobierno mantendrá el pago del bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

El organismo también abonará durante junio el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026, que se acreditará automáticamente junto con los haberes mensuales, según informó Ámbito.

De acuerdo a las estimaciones difundidas, la jubilación máxima rondará los $2.715.000, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará cerca de $322.780.

En tanto, las pensiones no contributivas pasarán a ubicarse alrededor de los $282.432 mensuales. La ANSES recordó que todas las actualizaciones se realizarán automáticamente y podrán consultarse a través de la plataforma Mi ANSES utilizando CUIL y clave de seguridad social.

Aumentos en AUH y asignaciones familiares

El ajuste también alcanzará a las asignaciones familiares y universales que paga la ANSES bajo el mismo mecanismo de movilidad mensual.

La Asignación Universal por Hijo quedará en $144.562, aunque el pago efectivo será de aproximadamente $115.650 después de las retenciones habituales.

Por su parte, la AUH por discapacidad ascenderá a $472.095 y la asignación por embarazo para protección social llegará a $144.984.

Además, la ayuda escolar anual pasará a ser de $60.873, mientras que las asignaciones por nacimiento y adopción quedarán en $84.508 y $505.265 respectivamente.

En paralelo, el Gobierno mantendrá los valores actuales de la Tarjeta Alimentar, que continuará funcionando como complemento para familias que cobran AUH y otras prestaciones sociales.

Las familias con un hijo o titulares de asignación por embarazo recibirán $72.250, mientras que quienes tengan dos hijos cobrarán $113.299 y los grupos familiares con tres hijos o más accederán a $149.425.