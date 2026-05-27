“Estaba lista para disparar”: encontraron un revólver oculto entre las ropas de una menor en Paraná

Una menor de 11 años fue trasladada al Copnaf después de que efectivos policiales encontraran un revólver cargado oculto entre sus prendas íntimas durante una serie de allanamientos realizados en Paraná. El procedimiento se llevó adelante en el marco de una investigación por amenazas calificadas y lesiones que involucra a un adolescente de 17 años con antecedentes vinculados a hechos violentos.

Los operativos fueron realizados durante la noche del martes por personal de la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal en distintos domicilios de barrio Mosconi Viejo y otros sectores relacionados con la causa. Además del arma, la Policía secuestró marihuana y detuvo a dos hombres mayores de edad.

El jefe de la División Homicidios, comisario Miguel Delavalle, explicó a Elonce que los allanamientos tenían como objetivo encontrar armas de fuego y otros elementos de interés para la investigación.

“El día de ayer, en horas de la noche y con habilitación horaria, realizamos cinco procedimientos en zona del barrio Mosconi Viejo y otros lugares vinculados a un hecho de amenazas calificadas y robo ocurrido a principio de mes”, detalló.

El hallazgo del arma y el traslado de la niña

Delavalle indicó que el principal investigado es un adolescente de 17 años que ya había sido detenido durante el fin de semana y que cuenta con un importante prontuario. “Es un menor que ya tiene antecedentes por utilización de armas de fuego y hechos muy graves”, sostuvo el funcionario policial al referirse al joven involucrado en la causa.

Durante uno de los allanamientos ocurrió la situación que más sorprendió a los investigadores. Según relató el comisario, familiares que estaban dentro de la vivienda insistían en retirar rápidamente del lugar a una niña de 11 años alegando que se encontraba descompuesta. Esa situación despertó sospechas entre los efectivos que participaban del operativo.

Pistola hallada en el barrio Mosconi.

“Cuando esta menor es palpada por una funcionaria policial, se le localiza entre las prendas íntimas inferiores un arma de fuego que tenía oculta en ese lugar”, explicó Delavalle. El arma secuestrada era un revólver calibre .22 que tenía seis cartuchos colocados en el tambor y estaba listo para ser utilizado.

El comisario calificó la situación como “grave” y aseguró que la Fiscalía actuó rápidamente para proteger a la niña. “La fiscal dispuso el traslado de esa menor hacia el Copnaf para ser asistida en ese lugar”, señaló. Además, remarcó que ahora la Justicia deberá determinar en qué circunstancias la menor terminó ocultando el arma y si fueron los adultos quienes intentaron utilizarla para esconder el revólver ante la llegada de la Policía.

Dos detenidos y secuestro de droga

Tras el hallazgo del arma, el padre de la niña y otro hombre que estaba presente en la vivienda quedaron detenidos a disposición de la Fiscalía por tenencia ilegal de arma de fuego. Delavalle precisó que uno de ellos incluso manifestó que el revólver era de su propiedad.

“La verdad que es algo que nos sorprendió a todos los que estábamos presentes en el lugar. Yo creería que no tomaron dimensión de lo que estaban realizando”, expresó el jefe policial. También explicó que el arma será sometida a pericias para determinar su funcionamiento y peligrosidad. “Hay armas que se disparan fácilmente de acuerdo a cómo esté el mecanismo”, advirtió a Elonce.

En otro de los procedimientos realizados durante la noche, la Policía también secuestró 91 gramos de marihuana, por lo que intervino personal de Drogas Peligrosas. Delavalle destacó además que este tipo de operativos forman parte de una política sostenida para retirar armas de fuego de circulación en distintos barrios de Paraná.