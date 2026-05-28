Declararon a Emilia Mernes “Ciudadana Ilustre” y la viceintendenta de Nogoyá abandonó la sesión

La declaración de Emilia Mernes como Ciudadana Ilustre de Nogoyá provocó una fuerte polémica en el Concejo Deliberante de la ciudad entrerriana, después de que la viceintendenta Desiré Peñaloza decidiera retirarse de la sesión antes del tratamiento del proyecto.

El reconocimiento había sido impulsado por la directora de Cultura del municipio, Karina Clementin, con el objetivo de destacar la trayectoria y la proyección internacional de la cantante nacida en Nogoyá.

Sin embargo, el tratamiento de la iniciativa quedó marcado por la decisión de la máxima autoridad del cuerpo deliberativo de abandonar el recinto en señal de desacuerdo.

“Por principios éticos”

Antes de retirarse de la sesión, Desiré Peñaloza expresó públicamente los motivos de su decisión y dejó la presidencia del Concejo en manos de la vicepresidenta Ayelén Correa.

“Por la trayectoria de una institución de 120 años en la educación de nuestro pueblo, por principios éticos, en desacuerdo con el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo y el dictamen aprobado en comisión, me voy a retirar del recinto”, manifestó durante la sesión.

Además, solicitó formalmente que la vicepresidenta del cuerpo quedara a cargo del debate y tratamiento del expediente relacionado con Emilia Mernes.

El episodio generó repercusión política y también numerosas reacciones en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron fragmentos de la sesión.

El trasfondo de la polémica

Según trascendió y consignó el medio La Sexta, el distanciamiento entre la viceintendenta y Emilia Mernes estaría relacionado con declaraciones realizadas tiempo atrás por la artista.

En una entrevista, la cantante había contado situaciones de bullying sufridas durante su adolescencia en Nogoyá y, de acuerdo a las versiones difundidas, esos dichos habrían apuntado indirectamente a una familia vinculada a la dirigente política.

Pese a la controversia generada en el Concejo Deliberante, el reconocimiento a Emilia Mernes avanzó como una manera de destacar la carrera internacional que construyó en los últimos años.