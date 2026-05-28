“Ojalá llegue”: Eduardo Coudet se ilusionó con la incorporación de Otamendi a River

El entrenador de River, Eduardo Coudet, se refirió públicamente a la posible incorporación de Nicolás Otamendi y dejó declaraciones que rápidamente entusiasmaron a los hinchas del Millonario.

Después de la victoria 3-0 ante Blooming y la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el DT fue consultado sobre la chance de sumar al defensor campeón del mundo y no ocultó su entusiasmo.

“Ojalá llegue”, expresó Eduardo Coudet, quien además llenó de elogios al actual futbolista de Benfica.

“Es un líder natural”

Durante la conferencia posterior al triunfo internacional, Eduardo Coudet destacó la vigencia y la experiencia de Nicolás Otamendi, uno de los referentes de la Selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022.

“Es un jugador importantísimo, que está muy vigente. Es un líder natural”, sostuvo el entrenador de River.

Las declaraciones del DT se dieron en medio de las versiones que indican que el defensor podría convertirse en nuevo refuerzo del club una vez finalizada la participación argentina en el Mundial 2026.

Coudet ya piensa en el segundo semestre.

Según trascendió, Otamendi tendría encaminado un acuerdo con River por 18 meses.

La posible vuelta de Otamendi al fútbol argentino

Nicolás Otamendi, de 38 años, viene de anunciar su salida del Benfica de Portugal después de una extensa trayectoria en el fútbol europeo.

En caso de concretarse la operación, el marcador central regresaría al fútbol argentino después de 16 años.

La llegada del defensor sería uno de los grandes movimientos del mercado de pases para River, que en el segundo semestre afrontará múltiples competencias.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet tendrá por delante el Torneo Clausura, la Copa Argentina y los octavos de final de la Copa Sudamericana.