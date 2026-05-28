Hallazgo inesperado en la cordillera: encontraron piedras con grabados de origen prehispánico

Un importante hallazgo arqueológico fue realizado en la provincia de San Juan, donde efectivos de Gendarmería Nacional encontraron piedras con grabados rupestres compatibles con petroglifos de origen prehispánico.

El descubrimiento ocurrió durante tareas de patrullaje y reconocimiento de sendas andinas realizadas por integrantes del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 26 “Barreal”.

Según informó Gendarmería Nacional, las formaciones fueron detectadas en la zona de los Altos Valles Cordilleranos y despertaron interés inmediato por su posible valor histórico y científico.

Qué encontraron en la cordillera

De acuerdo a la información oficial, los efectivos observaron distintas formaciones pétreas que presentan grabados rupestres presuntamente vinculados con antiguos asentamientos prehispánicos.

Las primeras evaluaciones permitieron determinar que las piedras con grabados podrían formar parte de expresiones culturales y artísticas desarrolladas por comunidades originarias que habitaron la región hace siglos.

Hallazgo en San Juan.

Desde Gendarmería indicaron que el hallazgo reviste una importante relevancia científica y patrimonial debido a las características del yacimiento detectado en plena cordillera sanjuanina.

Intervención de especialistas

Tras el descubrimiento, el procedimiento fue coordinado con la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia de San Juan, organismo encargado de preservar el patrimonio histórico regional.

Las autoridades dispusieron la elaboración de un informe pericial detallado sobre las piezas encontradas y también ordenaron el resguardo del área para avanzar posteriormente con relevamientos técnicos y registros oficiales.

Mientras tanto, especialistas analizarán las características de las piedras con grabados para determinar con mayor precisión su antigüedad, origen y posible vinculación con antiguas comunidades precolombinas.

El hallazgo se produjo en una zona de difícil acceso de los Altos Valles Cordilleranos, donde habitualmente se realizan patrullajes de montaña y controles de reconocimiento territorial.