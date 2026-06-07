Pierre Gasly festejó un podio en Mónaco y después le avisaron que lo había perdido

Pierre Gasly festejó un podio y tiempo después le avisaron que había sido sancionado

Un momento tan insólito como doloroso se vivió en el Gran Premio de Mónaco, donde Pierre Gasly celebró un podio que nunca fue. El piloto de Alpine cruzó la meta en el tercer lugar y comenzó a festejar eufóricamente lo que parecía ser el sexto podio de su carrera en la Fórmula 1.

Saludó al público, levantó el puño y realizó la vuelta de honor sin saber que una sanción lo había dejado fuera del top 3.

La situación se volvió aún más llamativa porque su equipo no le informó a tiempo sobre la penalización. Recién al llegar a la zona mixta, Gasly fue notificado de que había caído al séptimo puesto.

Por qué fue sancionado

La sanción se debió a dos infracciones por exceso de velocidad en el ingreso a boxes. En un circuito donde el límite es de 60 km/h, el francés lo superó por apenas 0,1 km/h en una ocasión y 0,6 km/h en otra, lo que derivó en dos penalidades de cinco segundos.

El golpe fue especialmente duro para Gasly, que había construido una gran carrera tras largar desde el noveno puesto y beneficiarse de abandonos y sobrepasos clave en pista, incluyendo maniobras sobre el McLaren de Lando Norris y el Red Bull de Isack Hadjar.

La respuesta de Gasly

“Que tomen la decisión correcta”, reclamó el piloto tras conocer la sanción, visiblemente afectado. Más tarde, reconoció que la situación le “rompió el corazón”.

“Estoy destrozado en este momento… No hay palabras que puedan describir el dolor de perder un podio en la Fórmula 1 y en las calles de Mónaco, estoy devastado”, señaló el piloto francés tras ser notificado de la penalización que le habían aplicado los Comisarios de Carrera.

Desde Alpine confirmaron que evaluarán apelar la decisión de la FIA, mientras que el propio Gasly cuestionó el sistema de medición de velocidad, asegurando que su auto estaba configurado correctamente para no superar el límite.

El caso no fue aislado: otros pilotos como Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell y el argentino Franco Colapinto también fueron sancionados por situaciones similares.

Entre las posibles causas, se mencionaron irregularidades en la curva de ingreso a boxes y la presencia de baches, lo que podría haber dificultado mantener la velocidad exacta.