Detuvieron a un expolicía y a una mujer por venta de drogas en Victoria

Un procedimiento policial realizado en Victoria terminó con dos personas detenidas y el secuestro de cocaína, en el marco de una causa por narcomenudeo.

El operativo fue llevado adelante por personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Victoria, bajo una orden emitida por el Juzgado de Garantías local.

Foto: Jefatura Departamental Victoria

La intervención se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Abásolo, entre Bartoloni y Laprida, donde se investigaba la presunta comercialización de estupefacientes.

Como resultado del allanamiento, fueron detenidos un hombre de 37 años y una mujer de 31. El dato más relevante del procedimiento es que el hombre es un ex integrante de la fuerza policial, quien había sido desvinculado en 2021 por antecedentes relacionados con infracciones a la Ley de Narcomenudeo.

Foto: Jefatura Departamental Victoria

Ambos quedaron alojados a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Secuestro de droga y elementos clave

Durante la requisa en el domicilio, los efectivos secuestraron varias dosis de clorhidrato de cocaína. Además, se incautaron tres teléfonos celulares, recortes de bolsas de nylon y bicarbonato, elementos que suelen estar asociados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Foto: Jefatura Departamental Victoria

En el momento del procedimiento también se encontraban otras dos personas mayores de edad, quienes fueron identificadas por la policía. Si bien no quedaron detenidas, su situación podría ser evaluada en el marco de la investigación en curso.

Foto: Jefatura Departamental Victoria

El allanamiento contó con la colaboración de personal de la Guardia Especial, lo que permitió asegurar el lugar y garantizar el desarrollo del procedimiento.

Además, estuvo presente el Director General de Drogas Peligrosas, comisario general Claudio Benito Passadore, quien supervisó el operativo.

La causa se enmarca en la Ley Provincial N.º 10.566, que regula la persecución del narcomenudeo en Entre Ríos.