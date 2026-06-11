Crimen del arroyo Antoñico: detuvieron a un sospechoso en Paraná

El crimen del arroyo Antoñico continúa siendo objeto de una intensa investigación judicial y policial en Paraná. Durante la jornada de este jueves, efectivos de la Policía de Entre Ríos detuvieron a un hombre que aparece como el principal sospechoso del homicidio descubierto horas antes en cercanías del puente Eva Perón, donde fue hallado el cuerpo sin vida de una persona en el cauce del arroyo.

La captura se concretó en inmediaciones de la vivienda del acusado, ubicada en Villa Huesito, luego de una serie de tareas investigativas realizadas por personal policial y bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal. El detenido quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales y será indagado en las próximas horas para determinar su posible participación en el hecho.

Foto: Archivo Elonce.

La causa tomó impulso a partir de los testimonios recolectados por los investigadores, quienes lograron reconstruir una serie de acontecimientos ocurridos durante la madrugada y que podrían estar directamente relacionados con el homicidio.

El hallazgo del cuerpo y las primeras hipótesis

La investigación se inició durante la mañana, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona sumergida en el arroyo Antoñico, a la altura del puente Eva Perón. Tras el arribo de efectivos policiales y personal especializado, se confirmó que se trataba de un hombre fallecido.

Posteriormente, la intervención de los peritos y la realización de las primeras diligencias permitieron establecer que la víctima había muerto de manera violenta. De acuerdo con los resultados preliminares de la autopsia, el cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca, lo que confirmó la existencia de un homicidio.

A partir de ese momento, la Fiscalía y los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos previos de la víctima y de las personas que podrían haber estado involucradas en el episodio. La información obtenida permitió orientar rápidamente la pesquisa hacia un conflicto ocurrido pocas horas antes en Villa Huesito.

Foto: Elonce.

Una pelea previa que podría estar vinculada al homicidio

Según pudieron determinar los investigadores, alrededor de las 6:30 de la mañana se produjo un enfrentamiento entre dos jóvenes que cuentan con antecedentes penales. Durante esa pelea, uno de ellos, de aproximadamente 20 años, sufrió una profunda herida en el cuello provocada presuntamente con un machete.

El joven lesionado debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde recibió atención médica y permanecía fuera de peligro. A partir de ese hecho, los investigadores comenzaron a analizar posibles conexiones entre el ataque y el posterior hallazgo del cadáver en el arroyo.

Los testimonios recabados en el barrio resultaron fundamentales para avanzar en la causa. Varios vecinos aportaron datos sobre la pelea ocurrida durante la madrugada y sobre las personas que habrían participado en ella, información que permitió identificar y localizar al sospechoso detenido este jueves.