Confirman que “murió de manera violenta” el hombre fallecido hallado en arroyo de Paraná

La muerte violenta de un hombre en el arroyo Antoñico, fue confirmada este jueves por el jefe de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, comisario Horacio Blasón, tras el hallazgo de un hombre fallecido en las inmediaciones del puente Eva Perón, en Paraná.

Según explicó el funcionario policial, el hecho fue advertido cerca del mediodía cuando vecinos observaron a una persona sumergida en el curso de agua. A partir de ese aviso, se desplegó un operativo con intervención de personal policial, una ambulancia y distintas áreas especializadas.

“Los vecinos pueden ver una persona que estaba en el arroyo Antoñico que estaba sumergida; inmediatamente intervino el servicio de ambulancia, Comisaría Quinta y se pudo establecer que es un señor mayor de edad que estaba sin vida y podemos determinar que la causa del fallecimiento son causas violentas”, afirmó Blasón al dialogar con Elonce.

Intervención de la fiscalía y traslado del cuerpo

Ante el hallazgo, tomaron intervención efectivos de la División Homicidios, Policía Científica, Comisaría Quinta y autoridades de la Jefatura Departamental Paraná. Además, se hizo presente la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Paola Farinó, quien quedó a cargo de la investigación.

Hallaron a un hombre fallecido en la zona del puente Eva Perón

Blasón remarcó que, por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Oro Verde para la realización de la autopsia. “Solo podemos confirmar que las causas del fallecimiento son causas violentas. El cuerpo ha sido trasladado a la morgue judicial de la localidad de Oro Verde para determinar, a través del cuerpo médico forense, la causa del deceso”, sostuvo.

El jefe policial evitó brindar precisiones sobre posibles lesiones o la mecánica de la muerte y señaló que esos aspectos serán establecidos por los especialistas forenses.

Esperan los resultados de la autopsia

“Vamos a ser prudentes hasta que sea examinado el cadáver por el cuerpo médico forense y que puedan determinar qué clases de heridas tienen, con qué son compatibles y cuándo sucedió este hecho”, indicó el comisario.

Mientras tanto, personal de Investigaciones realizaba entrevistas a vecinos y otras diligencias para reconstruir lo ocurrido. “En estos momentos el personal está realizando entrevistas a los vecinos y un montón de actividades tendientes a poder dilucidar qué es lo que pasó”, agregó.

Finalmente, Blasón reiteró que la única certeza por el momento es que se trata de una muerte violenta. Además, confirmó que “el cuerpo estaba semisumergido y vestido”, mientras la investigación avanzaba para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias que rodearon el hecho.