Investigan la muerte de un hombre hallado en el arroyo Antoñico bajo el puente Eva Perón de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un vecino alertó al 911 sobre la presencia de una persona sin vida en un arroyo cercano al puente Eva Perón. El cuerpo fue encontrado boca abajo en el agua y la Policía inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho.
Hallazgo de un hombre fallecido debajo del puente Eva Perón. Un hombre fue hallado sin vida este jueves al mediodía en el arroyo Antoñico, ubicado en las inmediaciones del puente Eva Perón. El descubrimiento ocurrió en la zona comprendida entre Villa Huesito y el barrio Las Flores, en la capital entrerriana.
De acuerdo con la información recabada por Elonce, un vecino se comunicó con el servicio de emergencias 911 para advertir sobre la presencia de una persona aparentemente fallecida en el curso de agua.
Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que el cuerpo se encontraba boca abajo dentro del arroyo, por lo que se activó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones.
Investigación en marcha
Tras la intervención policial, se dio aviso a las autoridades judiciales y a las áreas especializadas que trabajan en la escena para relevar indicios y determinar la identidad de la víctima.
Por el momento, no se brindaron detalles sobre las causas del fallecimiento ni sobre las circunstancias en las que el hombre terminó en el arroyo.
La investigación quedó a cargo de la Justicia, que deberá establecer qué ocurrió y si existen elementos que permitan esclarecer el hecho. Mientras tanto, se aguardaban los resultados de las pericias y las actuaciones de rigor realizadas en el lugar del hallazgo.