Crimen de Candela Rodríguez: la Corte Suprema confirmó la prisión perpetua para Hugo Bermúdez

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua contra Hugo Bermúdez, uno de los responsables del crimen de Candela Sol Rodríguez, la niña de 11 años asesinada en agosto de 2011.

El fallo del máximo tribunal, integrado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó un recurso de queja presentado por la defensa del condenado, que buscaba su liberación mediante el cese de la prisión preventiva.

De esta manera, quedó confirmada la sentencia dictada el 20 de septiembre de 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de Morón.

Tras conocerse la decisión, Carola Labrador, madre de la víctima, expresó su conformidad con el fallo. “Es lo que se merecen, vivir toda la vida presos”, afirmó. En medio del recuerdo, también evocó a su hija: “Tengo miles de recuerdos de Candela, uno más hermoso que el otro. Su alegría, sus bailes y su amor al prójimo”.

Un caso que conmocionó al país

Candela Sol Rodríguez tenía 11 años cuando fue secuestrada el 22 de agosto de 2011 en Villa Tesei, partido de Hurlingham, cuando salía de su casa para encontrarse con amigas.

Su desaparición generó una intensa búsqueda a nivel nacional que mantuvo en vilo a la sociedad durante días.

Finalmente, su cuerpo fue hallado dentro de una bolsa de basura al costado de la colectora de la Autopista del Oeste, a unas 30 cuadras de su vivienda.

De acuerdo con lo determinado en el juicio, la menor fue privada de su libertad y permaneció cautiva durante varios días. Su muerte ocurrió entre el 29 y el 30 de agosto de 2011, en el segundo lugar donde estuvo retenida. La autopsia determinó que la víctima presentaba signos de asfixia, además de haber sido abusada sexualmente.

Las condenas en la causa

En 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de Morón condenó a prisión perpetua a Hugo Bermúdez y Leonardo Jara como coautores del delito de privación ilegítima de la libertad coactiva seguida de muerte.

Además, se dictó una pena de cuatro años de prisión para otro imputado, identificado como Gómez, por su participación en el hecho.

Las condenas fueron ratificadas posteriormente por la Cámara de Casación bonaerense en 2020 y por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires en 2023.

En paralelo, se llevó adelante un segundo juicio vinculado al caso en el que fueron absueltos otros acusados. Entre ellos, el narcotraficante Néstor “Mameluco” Villalba, el carpintero Néstor Altamirano y Héctor “El Topo” Moreyra. Estas absoluciones marcaron uno de los puntos más controvertidos del proceso judicial.