Un adolescente se fugó tras provocar un accidente fatal y su padre lo llevó a entregarse

Un adolescente de 16 años quedó involucrado en un fatal accidente de tránsito ocurrido en la ciudad jujeña de Palpalá, donde un hombre murió tras ser atropellado. Después del hecho, el conductor abandonó el lugar sin asistir a la víctima, aunque horas más tarde se presentó ante la Policía acompañado por su padre y un abogado.

El episodio se registró durante la noche del martes sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 200. Tras un llamado al sistema de emergencias, efectivos de la Comisaría Seccional Nº 23 y personal médico acudieron al lugar para asistir a la persona herida.

Al arribar, los profesionales de la salud constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre tendría entre 50 y 60 años y falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el impacto.

El conductor se retiró del lugar

Según la investigación preliminar, el vehículo involucrado no permaneció en la escena luego del siniestro. Por ese motivo, la Policía de Jujuy puso en marcha un operativo para intentar localizar al responsable.

Mientras avanzaban las tareas de búsqueda, la situación tomó un giro inesperado. Un hombre de 57 años se presentó en la dependencia policial junto a su hijo de 16 años y un abogado particular.

En ese contexto, manifestó que el adolescente había sido quien conducía el vehículo involucrado en el accidente fatal ocurrido horas antes en Palpalá.

Accidente en Jujuy.

Secuestraron el vehículo y ordenaron peritajes

De acuerdo con la información difundida por medios jujeños, el vehículo señalado es una Toyota Corolla Cross color bordó que se encontraba en el domicilio familiar, ubicado en el barrio General Savio.

Por disposición judicial, la camioneta fue secuestrada para ser sometida a distintas pericias. También se incautaron prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Además, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

Cómo continúa la investigación

Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Justicia provincial, que busca determinar con precisión las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Según trascendió, el adolescente fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.