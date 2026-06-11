Fuerte choque entre una moto y una camioneta en Villaguay: un joven fue hospitalizado

Choque de moto con la camioneta en Villaguay.

Un motociclista de 22 años resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido durante la noche del miércoles en la ciudad de Villaguay.

El siniestro se registró alrededor de las 21:50 en la intersección de las calles Luján y Valdez, donde por causas que son materia de investigación colisionaron una camioneta Fiat Strada y una motocicleta Gilera Smash.

Tras el impacto, personal de la Sección Comando Radioeléctrico acudió al lugar para asistir a los involucrados y realizar las actuaciones correspondientes.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con la información policial, la camioneta era conducida por un hombre de 51 años que circulaba por calle Valdez en sentido sur-norte.

Por su parte, la motocicleta era guiada por un joven de 22 años que transitaba por calle Luján en sentido este-oeste cuando se produjo la colisión.

Las circunstancias en las que ocurrió el choque son investigadas por las autoridades para determinar la mecánica del hecho.

El motociclista fue trasladado al hospital

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta debió ser asistido por personal de emergencias y posteriormente fue trasladado en ambulancia al hospital local.

Una vez en el centro asistencial, fue examinado por el médico policial de turno, quien determinó que presentaba lesiones de carácter leve. Según se informó oficialmente, las heridas sufridas no revestían gravedad.