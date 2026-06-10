Entre Ríos quedó entre las provincias con más muertes por accidentes de tránsito del 2025

Los accidentes de tránsito provocaron la muerte de 136 personas en Entre Ríos durante 2025, según el informe anual difundido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La cifra ubicó a la provincia entre las diez jurisdicciones con mayor cantidad de víctimas fatales del país y representó aproximadamente el 3,5% del total nacional.

El relevamiento contabilizó 3.894 fallecidos en Argentina como consecuencia de siniestros viales ocurridos durante el año pasado. De ese total, más de una de cada treinta víctimas correspondió a hechos registrados en territorio entrerriano.

Los datos forman parte del informe estadístico elaborado por la ANSV, que analiza la evolución de la siniestralidad vial en todo el país y detalla la cantidad de víctimas fatales registradas en cada provincia.

Cómo quedó Entre Ríos en el ranking nacional

De acuerdo con el documento, Buenos Aires encabezó el listado de jurisdicciones con más fallecidos, seguida por Córdoba y Santa Fe. Detrás de ese grupo aparecen Entre Ríos, Mendoza, Tucumán y Misiones, que también registraron números elevados durante 2025.

Con 136 víctimas fatales, Entre Ríos volvió a ubicarse entre las provincias con mayores registros absolutos de muertes por accidentes de tránsito, según el relevamiento nacional.

El informe señala además que una parte importante de los siniestros fatales ocurre en provincias atravesadas por corredores nacionales con alta circulación vehicular.

La Ruta 14 y los corredores de mayor tránsito

Entre los corredores mencionados aparece la Ruta Nacional 14, una de las principales vías de comunicación del Mercosur y uno de los trazados con mayor movimiento de transporte de cargas y tránsito internacional.

Durante 2025, distintos siniestros con víctimas fatales se registraron en departamentos como Concordia, Gualeguaychú, Colón y Uruguay. El informe también menciona la incidencia de otras rutas nacionales que atraviesan la provincia, entre ellas la 12 y la 18.

Los registros incluyen hechos protagonizados por vehículos particulares, camiones y colectivos, tanto en rutas nacionales como en sectores urbanos y suburbanos.

Qué muestran los datos sobre las víctimas

A nivel nacional, la ANSV informó que la mayoría de las personas fallecidas en accidentes de tránsito fueron hombres de entre 15 y 34 años.

El estudio también identificó a los motociclistas como el grupo con mayor participación entre las víctimas fatales. Además, menciona factores presentes en numerosos siniestros, como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, la falta de uso del casco y distintas maniobras imprudentes.