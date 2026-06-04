Murió la beba de dos meses que estaba internada tras un grave accidente vial

Una beba de dos meses falleció este miércoles por la tarde luego de permanecer internada en grave estado desde el pasado 28 de mayo, cuando sufrió severas lesiones en un accidente de tránsito ocurrido en la localidad santafesina de Álvarez.

La recién nacida se encontraba internada bajo cuidados intensivos en el Sanatorio de Niños de Rosario desde el día del siniestro. Según trascendió, su fallecimiento fue informado alrededor de las 15 horas.

El accidente se había producido durante la tarde del 28 de mayo en un camino rural ubicado entre las localidades de Álvarez y Piñero, detrás del cementerio de Álvarez.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con la información difundida por medios de la región, el automóvil era conducido por la madre de la niña. En el vehículo también viajaba su hermano de cinco años.

Por causas que se investigan, el rodado volcó mientras transitaba por el camino rural.

Los tres ocupantes sufrieron lesiones, aunque desde el primer momento la situación más delicada fue la de la bebé, quien había sido trasladada de urgencia a Rosario debido a la gravedad de las heridas.

Cambió la calificación de la causa

Tras conocerse el fallecimiento de la pequeña, la investigación judicial tuvo un cambio en su encuadre legal.

La causa pasó a ser investigada como homicidio culposo en accidente de tránsito, bajo la intervención de la Fiscalía de Homicidios, que continuará con las actuaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el vuelco.