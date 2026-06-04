Chocó su camioneta contra una columna y volcó: dos heridos

En la mañana de este jueves, se registró un accidente de tránsito en avenida Eva Perón de la ciudad de Concordia que dejó como saldo dos personas hospitalizadas durante la mañana de este jueves. El siniestro ocurrió alrededor de las 7, en la intersección de avenida Eva Perón y Pasaje de los Niños.

Según se informó, personal de Comisaría Cuarta acudió al lugar tras recibir un aviso sobre un vuelco. Al arribar, constató que una camioneta Volkswagen Sharan había impactado contra una columna de alumbrado público ubicada en la esquina noroeste de la intersección.

El vehículo era conducido por un hombre de 67 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 60 años.

Terminó volcada sobre el techo

De acuerdo con las primeras actuaciones, la camioneta circulaba por avenida Eva Perón en sentido norte-sur cuando, por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado.

Como consecuencia del impacto contra la columna, el vehículo terminó volcado sobre su techo.

Tras el siniestro, los ocupantes recibieron asistencia y fueron trasladados en ambulancia al hospital Delicia Concepción Masvernat para su atención médica.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, sección Accidentología Vial, que realizó las pericias correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.