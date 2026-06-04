Camión rozó el techo del Túnel Subfluvial y provocó “lluvia de chispazos” dentro del enlace vial

Un camión de gran porte protagonizó un incidente que generó preocupación entre los usuarios del Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis al rozar con la parte superior de su estructura el techo del viaducto y provocar una intensa "lluvia de chispas" durante su recorrido.

El hecho ocurrió en la mano de circulación con sentido hacia Santa Fe y fue registrado por un automovilista que transitaba detrás del vehículo. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, muestran cómo la parte superior del acoplado impactó de manera continua contra el hormigón y las instalaciones ubicadas en el techo del túnel.

La situación despertó interrogantes sobre los controles de altura que se realizan en los accesos al enlace vial que conecta a las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

Un episodio que encendió las alarmas

En el video se observa claramente cómo los elementos superiores del transporte pesado generan destellos y chispazos mientras avanzan por el interior del túnel sin que el conductor detenga la marcha.

El incidente llamó la atención debido a que el Túnel Subfluvial cuenta con estrictos controles para evitar el ingreso de vehículos que excedan las dimensiones permitidas.

La estructura posee una altura máxima interna de 4,27 metros, mientras que el límite técnico y legal para los camiones es de 4,20 metros, lo que deja un margen de seguridad de apenas siete centímetros.

Los riesgos para la infraestructura

Según publicó Uno Santa Fe, factores como una carga mal distribuida, neumáticos sobredimensionados o sistemas de suspensión neumática elevados pueden modificar la altura de los vehículos y reducir ese margen de seguridad.

Hasta el momento, el Ente Interprovincial Túnel Subfluvial no emitió información oficial sobre las consecuencias del episodio ni sobre la posible identificación del camión involucrado.

Tampoco trascendió si el vehículo fue interceptado por personal de Seguridad Vial tras abandonar el viaducto o si continuó su recorrido sin inconvenientes.

Otra de las incógnitas está vinculada a los posibles daños que pudo haber sufrido la infraestructura interna del túnel. Entre los elementos ubicados en el techo del viaducto se encuentran los sistemas de iluminación, cableados eléctricos, sensores ambientales, extractores de aire y dispositivos de monitoreo fundamentales para la seguridad de los usuarios.

Además, la estructura cuenta con capas de protección y sellado destinadas a prevenir filtraciones provenientes del lecho del río Paraná, por lo que cualquier impacto sobre esos sectores podría requerir inspecciones técnicas específicas.

Mientras se aguardan precisiones oficiales, las imágenes del incidente volvieron a poner el foco sobre la importancia de los controles preventivos para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de uno de los corredores viales más importantes de la región.