Allanamiento en Paraná: hallaron cocaína en una vivienda

REDACCIÓN ELONCE
Un nuevo allanamiento en Paraná se realizó este miércoles en una vivienda ubicada en la esquina de Pringles y Sudamérica. En el procedimiento se encontraron envoltorios con cocaína y se detectaron indicios de comercialización de estupefacientes.
Un nuevo allanamiento en Paraná volvió a poner bajo la lupa a una vivienda ubicada en la intersección de las calles Pringles y Sudamérica. El operativo fue llevado adelante por personal de la División Drogas Peligrosas de Entre Ríos, apenas 21 días después de un procedimiento anterior en el mismo domicilio, donde se habían secuestrado 63 bochas de cocaína.
La medida fue ordenada por el fiscal Alfieri en el marco de una investigación vinculada a la presunta venta de estupefacientes. Durante el procedimiento, los efectivos policiales ingresaron al inmueble y redujeron a cuatro personas que se encontraban en el interior de la vivienda.
Según se informó, dos de los ocupantes eran mayores de edad y los otros dos menores, quienes fueron trasladados a los organismos correspondientes para su resguardo y asistencia. Todos los involucrados son oriundos de la ciudad de Paraná.
Una vivienda bajo investigación
El director de la División Drogas Peligrosas de Entre Ríos, Claudio Passadore, explicó que la investigación permitió corroborar que en el lugar continuaban desarrollándose actividades vinculadas a la comercialización de droga.
El funcionario recordó que en el allanamiento realizado semanas atrás ya se había detectado una importante cantidad de cocaína fraccionada para su venta, lo que motivó la continuidad de las tareas investigativas y de vigilancia sobre el inmueble.
Por su parte, el subdirector de Drogas Peligrosas, Pablo Preisz Casas, señaló que los habitantes de la vivienda habían reforzado las medidas de seguridad luego del primer procedimiento policial. Según indicó, las modificaciones realizadas en los accesos y en la estructura del inmueble llamaron la atención de los investigadores.
Cámaras de vigilancia y droga fraccionada
En relación con las características del domicilio, las autoridades remarcaron que la vivienda contaba con sistemas de vigilancia que permitían monitorear los movimientos de personas en los alrededores y controlar quién ingresaba al lugar.
Gerardo Cornejo, a cargo de la División Antidrogas de Entre Ríos, explicó que las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad eran utilizadas para observar el movimiento de ingreso al inmueble, una modalidad frecuente en puntos de venta de estupefacientes.
Como resultado del procedimiento, los efectivos encontraron cerca de 30 envoltorios con sustancias prohibidas. Tras las primeras pericias, se confirmó que la droga secuestrada sería cocaína. Los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de las actividades que se desarrollaban en el lugar y la posible responsabilidad de las personas involucradas.