Flor Jazmín Peña se hizo un cambio de look y deslumbró con un outfit urbano y noventoso

El cambio de look de Flor Jazmín Peña revolucionó las redes sociales. La conductora de Luzu TV y bailarina apostó por un corte renovado y un estilismo de inspiración urbana que recibió miles de elogios por parte de sus seguidores.
El cambio de look de Flor Jazmín Peña se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales durante las últimas horas. La conductora, bailarina e influencer compartió imágenes de su nueva imagen y rápidamente cosechó una gran cantidad de reacciones positivas por parte de sus fanáticos, quienes destacaron tanto su renovado corte de cabello como la producción de moda que eligió para acompañar la transformación.
Con una fuerte impronta urbana y guiños a las tendencias de los años noventa, la figura de Luzu TV volvió a marcar estilo entre sus seguidores. Las fotografías publicadas mostraron una versión renovada de la artista, que apostó por una estética moderna, relajada y cargada de personalidad.
La repercusión no tardó en llegar. Miles de usuarios dejaron comentarios celebrando la nueva imagen de la conductora. Entre los mensajes más destacados se pudieron leer frases como “Qué diosa sos, Flor” y “El robo del siglo”, reflejando el entusiasmo que generó su renovación estética.
Un outfit urbano con inspiración noventosa
Para acompañar el estreno de su nueva imagen, Flor Jazmín Peña eligió una combinación de prendas que evocó algunas de las tendencias más emblemáticas de finales de los años noventa y principios de los 2000.
La bailarina lució un corpiño negro estructurado que quedó a la vista debajo de una musculosa blanca corta. La prenda llevaba estampado en el centro el logo de la marca Delfos, aportando un detalle distintivo al conjunto. Como complemento, eligió un jean de tiro bajo en tono claro, una pieza que volvió a posicionarse entre las favoritas de las celebridades e influencers.
El estilismo se completó con accesorios cuidadosamente seleccionados. Una cadena metálica doble colgando desde los pasacintos del pantalón aportó un aire rebelde y urbano, mientras que un choker negro con un dije de cruz metálica brillante terminó de consolidar una propuesta estética alineada con las tendencias actuales.
El corte de cabello que se llevó todas las miradas
Sin embargo, el verdadero protagonista de la producción fue el nuevo corte de cabello diseñado por el estilista Mauro Max De Brito. El profesional apostó por una propuesta moderna, texturizada y de apariencia natural que renovó por completo la imagen de la conductora.
El look incorporó un flequillo abierto y desmechado, acompañado por capas suaves que enmarcaron el rostro y aportaron movimiento al conjunto. La propuesta buscó resaltar las facciones de Flor sin perder frescura ni naturalidad.
Además, el cabello oscuro se presentó con ondas suaves y un volumen controlado que reforzó el estilo relajado y sofisticado de la producción. El resultado fue una imagen equilibrada entre lo casual y lo elegante, ideal para una figura que suele marcar tendencia en redes sociales.
Un maquillaje sofisticado para completar la transformación
La producción también contó con el trabajo de la maquilladora Vero Luna, quien diseñó una propuesta acorde a la nueva estética de la artista. El objetivo fue realzar sus rasgos sin perder naturalidad, una tendencia que continúa predominando en las producciones de belleza actuales.
La piel lució un acabado luminoso y fresco, mientras que los ojos fueron destacados mediante sombras suaves, pestañas voluminosas y un delineado preciso que aportó profundidad a la mirada. Cada detalle estuvo pensado para complementar el protagonismo del nuevo corte de cabello, indicó TN.
Para finalizar, el maquillaje incluyó un delineado de labios en tono café combinado con un color nude, una elección que aportó sofisticación y armonía al conjunto. Con esta transformación integral, Flor Jazmín Peña volvió a demostrar por qué es considerada una de las referentes de estilo más influyentes de las redes sociales y del mundo digital argentino.