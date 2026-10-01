Ayuda económica de ANSES para trabajadores: cuáles son los requisitos para cobrarla

La ayuda económica de ANSES para trabajadores registrados con hijos tuvo una actualización en octubre de 2026. El límite de ingresos individual quedó en $3.209.863, aunque cobrar menos de esa cifra no garantiza acceder al beneficio.
La ayuda económica de ANSES para trabajadores registrados con hijos a cargo mantiene una serie de requisitos que deben cumplirse para acceder al pago. Para octubre de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los montos y los límites de ingresos correspondientes a las Asignaciones Familiares.
La actualización aplicada fue del 1,66% y alcanzó tanto los valores de las prestaciones como los rangos y topes de ingresos utilizados para determinar quiénes pueden recibirlas. Entre los principales cambios, el límite individual de ingresos quedó establecido en $3.209.863.
Sin embargo, percibir un salario inferior a esa cifra no implica acceder automáticamente a la prestación. Para recibir la Asignación Familiar por Hijo, el trabajador debe tener hijos a cargo y reunir las restantes condiciones previstas por el organismo previsional.
Cuáles son los requisitos para recibir la ayuda
Uno de los requisitos principales es ser un trabajador registrado comprendido dentro del régimen de Asignaciones Familiares. Además, el beneficiario debe tener hijos menores de 18 años a cargo. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad para acceder a la prestación.
También es necesario que los datos personales y los vínculos familiares se encuentren correctamente registrados y actualizados ante ANSES. Esta información resulta fundamental para que el organismo pueda determinar la composición del grupo familiar y establecer si corresponde el pago.
A su vez, los ingresos deben encontrarse dentro de los rangos vigentes. Ningún integrante del grupo familiar puede superar individualmente los $3.209.863, según los valores informados para octubre de 2026.
El ingreso no es el único requisito
De esta manera, el tope económico funciona como una de las condiciones para acceder a la Asignación Familiar por Hijo, pero no es el único parámetro que tiene en cuenta ANSES. El trabajador debe cumplir simultáneamente con los diferentes requisitos establecidos, publicó BAE Negocios.
Por ejemplo, una persona que perciba menos de $3.209.863 pero no tenga hijos a cargo no podrá acceder a esta asignación. Lo mismo ocurre si existen inconvenientes con la información familiar registrada ante el organismo o no se cumplen las condiciones correspondientes al régimen.
El monto que finalmente recibe cada beneficiario tampoco es necesariamente el mismo. La suma depende del nivel de ingresos del grupo familiar y del tipo de asignación que corresponda en cada caso.
Cómo consultar si corresponde cobrar una Asignación Familiar
Los trabajadores registrados pueden verificar su situación de manera online mediante Mi ANSES. Para hacerlo deben ingresar al sistema utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Dentro de la plataforma es posible revisar los datos personales y familiares registrados, además de consultar las asignaciones y liquidaciones correspondientes. En caso de detectar información desactualizada, será necesario regularizarla para evitar inconvenientes relacionados con el beneficio.
La consulta también permite conocer si existe una liquidación de la prestación y verificar el monto correspondiente de acuerdo con los ingresos declarados y la situación particular del grupo familiar.