Gualeguaychú dejó de imprimir la boleta de una tasa municipal y desde octubre será digital

Desde octubre, la Tasa General Inmobiliaria dejó de distribuirse en papel y los contribuyentes pueden adherirse para recibirla mensualmente por correo electrónico. Para realizar el trámite se necesitan dos datos. También seguirá disponible la consulta y descarga online.
La boleta digital de la Tasa General Inmobiliaria (TGI) reemplazó desde octubre a la versión impresa en Gualeguaychú. Con el cambio, los contribuyentes podrán adherirse para recibir cada emisión directamente en su correo electrónico, mientras que también tendrán disponibles diferentes canales digitales para consultarla, descargarla y pagarla.
La nueva modalidad implica que la TGI dejó de distribuirse en formato físico desde este mes. El Gobierno de Gualeguaychú invitó a los titulares de inmuebles a registrar una dirección de correo electrónico para recibir allí la boleta todos los meses.
La implementación forma parte del proceso de modernización y digitalización y busca facilitar el acceso a la información tributaria, además de evitar las demoras y posibles extravíos asociados con la distribución de las boletas impresas.
Cómo recibir la TGI por correo electrónico
Para adherirse a la boleta digital de la TGI, los contribuyentes deberán disponer de dos datos: el DNI del titular del tributo y el número de TGI correspondiente al inmueble.
El número puede encontrarse en la parte superior de las boletas correspondientes a períodos anteriores.
Con esos datos, el trámite puede realizarse mediante Gual-e, el asistente virtual de la ciudad, que guía al contribuyente durante el procedimiento hasta registrar la dirección de correo electrónico.
Una vez completada la adhesión, la boleta de la TGI llegará mensualmente al correo informado.
Qué pasa si el contribuyente todavía no se adhirió
Quienes todavía no hayan registrado su correo electrónico igualmente podrán consultar y obtener la TGI mediante los canales digitales disponibles.
La boleta se encuentra disponible a través de GualeActiva y mediante el acceso denominado “Boleta TGI” del sitio oficial del Gobierno de Gualeguaychú.
Para consultar y descargar la última emisión será necesario ingresar el número de TGI o la partida correspondiente al inmueble.
Desde GualeActiva también se podrán visualizar las obligaciones asociadas al inmueble y acceder a las diferentes alternativas habilitadas para abonarlas.
Cómo se puede pagar la TGI
Una vez obtenida la boleta, los contribuyentes dispondrán de diferentes medios para efectuar el pago.
A través de GualeActiva podrá abonarse mediante tarjeta de débito o crédito a través de Plus Pagos. El código de barras de la boleta, en tanto, permitirá realizar el pago mediante billeteras virtuales o centros de cobro.
Además, continuará disponible el pago presencial por ventanilla.
Otra alternativa será adherirse al débito automático, para que el monto correspondiente a la TGI sea debitado mensualmente de la cuenta bancaria.
Cuánto se ahorrará al dejar de imprimir las boletas
La eliminación de la distribución en papel también apunta a disminuir los recursos destinados a la impresión de la Tasa General Inmobiliaria.
Antes de implementar el cambio, el Gobierno de Gualeguaychú destinaba aproximadamente $16,4 millones mensuales a imprimir las boletas.
A partir de la digitalización, se estimó que el ahorro anual será cercano a los $170 millones.
La implementación de la boleta digital busca, además, reducir el consumo de papel y concentrar en las plataformas digitales las herramientas para consultar, descargar y pagar las obligaciones tributarias.